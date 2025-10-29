Kommunen rådissar regeringens återvandringsbrev: "Alla ska känna sig välkomna"

Kommunstyrelsens ordförande Eva Kindstrand Ströberg och hennes rödgröna majoritet har inget intresse av att få hjälp av regeringen med att få invånare från kommunen att återvandra. Foto: Simon Henriksson

Regeringen och SD vill att fler ska lämna landet. Återvandringsbidraget ska höjas kraftigt och en samordnare har tillsatts som ska stötta kommunerna. Men Vimmerby säger blankt nej. – Alla är lika mycket värda och det där får de lösa på annat sätt, säger kommunstyrelsens ordförande Eva Kindstrand Ströberg (S).

Regeringen och Sverigedemokraterna vill att fler som invandrat till Sverige ska lämna landet och återvandra. Därför ska återvandringsbidraget höjas kraftigt och därför har en samordnare tillsatts som ska stötta kommunerna i att få bättre förutsättningar för återvandring.

Det är Terésa Zetterblad som blivit tillsatt som nationell samordnare och hennes jobb är att se till att landets 290 kommuner har tillräckligt bra förutsättningar för att stimulera återvandring.

Samordnaren har skickat ut ett brev till alla kommuner med ett erbjudande om ett möte. Ett flertal kommuner har redan nobbat statens förfrågan. Det gäller ett tjugotal socialdemokratiskt eller rödgrönt styrda kommuner. Men även Lunds kommun, där den tidigare MUF-ordföranden Rasmus Törnblom är kommunstyrelsens ordförande, har sagt att man försöker "lösa riktiga problem" och kallar det för symbolpolitik och plakatviftande.

Vimmerby kommun har också fått brevet, men ännu inte hunnit svara på det.

– Kort och gott kommer vi svara "tack för inbjudan men nej tack". Så enkelt är det. Vi behöver alla Vimmerbybor vi kan få. Alla ska känna sig välkomna i vår kommun, så det är inte aktuellt, säger kommunstyrelsens ordförande Eva Kindstrand Ströberg (S).

"Handlar om allas lika värde"

Den rödgröna majoriteten som styr Vimmerby består av S, C och V. Tillsammans är man överens om att det här inte är något intressant för dem.

– Vi är rörande överens i majoriteten, där vi pratat om det här. Vi kommer skicka ett svar de närmaste dagarna.

Många rödgröna kommuner svarar på det här sättet. Varför är det så, tror du?

– Jag tänker att det kanske handlar om vilken människosyn man har. Det handlar om allas lika värde och hur vi värderar våra medborgare.

"Vill inte vi i Vimmerby kommun"

Att öka återvandringen är inget Eva Kindstrand Ströberg är särskilt positiv till.

– Vill man ha hjälp med frivillig återvandring så kommer man förstås få det. Vi kommer absolut inte gå ut och promota någonting sådant här. Vi vill få alla kommuninvånare att känna sig välkomna.

Hennes tolkning av brevet är att regeringen vill ha hjälp med att få så många som möjligt att lämna Sverige och återvandra.

– Det vill inte vi i Vimmerby kommun. Vi vill öka invånarantalet och vi behöver alla Vimmerbybor. Alla är lika mycket värda, så det där får de lösa på annat sätt.