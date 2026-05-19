KOMMUNEN UTREDER FRAMTIDEN FÖR HELT FÄRSKA REKRYTERINGEN

Kommunen har inlett ett personalärende kring säkerhetssamordnaren som tillträdde tjänsten den 1 mars. Foto: Simon Henriksson

1 mars fick Vimmerby kommun en ny säkerhetssamordnare – men hennes framtid är nu högst osäker. Enligt uppgifter till Dagens Vimmerby har kommunen nu öppnat ett personalärende, vilket bekräftas av kommundirektören Ola Karlsson. Personen ska ha varit i tjänst i enbart tre-fyra dagar enligt en källa.

I morse publicerade Vimmerby Tidning uppgifter om att säkerhetssamordnaren är sjukskriven. Vi har under en veckas tid försökt få ut uppgifter om ärendet från HR-avdelningen, som helt lagt locket på.

Varken lönespecifikationer eller referenser vid rekryteringen lämnas ut till oss med hänsyn till sekretesslagen. På papperet är säkerhetssamordnaren, med en lön en bit över 50 000 i månaden, sjukskriven – men enligt uppgifter till oss handlar det om att kommunen öppnat ett personalärende kring medarbetaren och hennes framtid.

Ärendet hanteras av HR-avdelningen och kommundirektören Ola Karlsson.

– Jag kan egentligen inte säga någonting alls, det är ett pågående ärende, säger Karlsson.

Kan du bekräfta att det är ett personalärende?

– Det är ett personalärende som pågår.

Och under tiden är hon sjukskriven?

– Det får jag inte uttala mig om.

"Det kan jag inte uttala mig om"

Enligt uppgift till DV var säkerhetssamordnaren bara i tjänst i tre-fyra dagar. Ola Karlsson vill inte svara på när personalärendet öppnades och är ytterst förtegen om ärendet.

Har det funnits kritik mot hennes sätt att utföra arbetet?

– Det kan jag inte uttala mig om.

När är ni färdiga med ärendet tror du?

– Det vet jag inte heller.

Finns det förslag om att köpa ut personen?

– Jag kan inte uttala mig om det.

"Olyckligt givetvis"

Enligt uppgifter till Dagens Vimmerby fanns det varningsflagg för personen under rekryteringsarbetet. Hon ska bara ha jobbat i tre-fyra dagar, enligt en källa.

”57 000 kronor i månaden har kommunen kastat i sjön då de inte lyssnade på referenser och anställde henne trots dåliga referenser och utan provanställning”, skriver källan till oss.

– Jag var inte inkopplad i rekryteringen, mer än så jag kan inte uttala mig om, säger Ola Karlsson.

Hur ser du på att det blivit såhär?

– Det är olyckligt givetvis.

Försvarar rekryteringen

Under tiden som personalärendet utreds har Kenneth Söderberg utsetts som tillfällig säkerhetssamordnare.

– Hon är sjukskriven och jag kan inte uttala mig om det, mer än att det är beklagligt. Vi har tagit in Kenneth och det viktiga är att vi inte tappar kraft i det arbetet. Kenneth är duktig och det ska inte påverka verksamheten. Vi har en bra lösning nu och man får prioritera olika saker. Vi ska följa lagstiftningen kring säkerhetsskyddet, säger räddningschefen Peter Helge.

Hur länge kommer lösningen gälla?

– Det gäller tills vidare. Det är inget datum satt. Jag vet inte så mycket om ärendet, det är överlämnat till HR och jag vet inte vad de landar i. Min uppgift är att se till att säkerhetsskyddet fungerar.

Hur fungerade det de dagarna personen var på plats?

– Hon har varit på jobbet och fullföljt sina arbetsuppgifter.

Enligt uppgift så handlade det om tre-fyra dagar. Stämmer det?

– Jag kan inte uttala mig exakt, men det var ganska snabbt efter att hon tillträdde. Det är beklagligt att det gått så snabbt, men vi måste laga efter läge och jobba vidare.

Har det funnits kritik mot hennes sätt att utföra arbetet?

– Nej, ingenting. Det är ett personalärende och det är tråkigt att det blir så. Jag hoppas att det blir en lösning så snart som möjligt, vi vill hitta en permanent lösning.

Var du inblandad i rekryteringen?

– Ja det var jag och i den processen vi hade så hade vi jättebra referenser.

Cirka 30 personer sökte jobbet.

– Dels har hon adekvat utbildning och har gått säkerhetssamordnarutbildningen. Hon har också en bakgrund som polis och utredare. Det är en stark person som kommer bidra mycket till Vimmerby tror jag. Hon kommer samarbeta med organisationer, myndigheter och även samarbeta internt i kommunen, sa Peter Helge i samband med att personen anställdes.