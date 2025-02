Framgångar i Solkustspelen – se alla lokala resultat

Solkustspelen är Oskarshamns BTK:s årliga tävling med deltagande lag från ett stort geografiskt område. Så ett stort antal matcher avgjordes på 15 bord i Oscarsgymnasiets A-hall under helgen.

– Det är en väldigt bra tävling, bra arrangerat. Och det är roligt att det är så nära, säger Daniel Lundahl Fredriksson som tvingades ställa in sitt eget tävlande på grund av sjukdom och tog på sig rollen som ledare och coach för spelarna från Faggemåla BTK.

Träningen ger resultat

Faggemåla bordtennisklubb deltog med flera spelare – och flera av dem noterades också för fina framgångar. Inte minst Moa Segerström och Peter Tengvall som fick kliva upp överst på prispallen. Peter dessutom dubbelt upp.

Daniel Lundahl Fredriksson tyckte förstås det var väldigt roligt att klubben höll sig så långt framme.

– Det är bra klass på tävlingen, så verkligen jättekul att se att det gick så bra, det märks att träningen börjar ge resultat.

Klubben har en stor ungdomsverksamhet, men många av de yngre spelarna tävlar först och främst på zontävlingar, tills de är redo att ställa upp på en så här stor tävling.

Faggemåla BTK:s resultat: Moa Segerström 1:a i F12, Andreas Svensson 2:a HÖ och 5:a H2, Leon Lundahl Fredriksson 5:a P12, Peter Tengvall 1:a i H7 och 1:a H6, Natascha Klemens 3:a DÖ, Vera Axelsson 2:a U10B och Alvar Axelsson 5:a U10B.

Andra lokala resultat, Damer öppen: 1) Michelle Hultgren, Västerviks BTK.

Dubbel öppen: 3) Daniel Billström/Michelle Hultgren, Västerviks BTK, 3) Conny Karlsson/Anders Swärd, Västerviks BTK.

Flickor 12: 5) Tynde Kumpumäki, Södra Vi IF.

Herrar 2: 3) Daniel Billström, Västerviks BTK, 3) Michelle Hultgren, Västerviks BTK, 5) Conny Karlsson, Västerviks BTK, 9) Anders Swärd, Västerviks BTK.

Herrar 3: 3) Daniel Gustafsson, Södra Vi IF, 5) Anders Swärd, Västerviks BTK, 5) Conny Karlsson, Västerviks BTK, 9) Neo Leander, Västerviks BTK.

Herrar 3 cup: 3) Daniel Gustafsson, Södra Vi IF.

Herrar 6: 5) Jeff Gustafsson, Södra Vi IF, 5) Jake Gustafsson, Södra Vi IF, 9) Pontus Holmm, Södra Vi IF, 9) Felix Ahnstedt, Södra Vi IF.

Herrar 7: 5) Fabian Ahnstedt, Södra Vi IF, 5) Fredrik Ericsson, Södra Vi IF, 9) Pontus Holm, Södra Vi IF, 9) Harald Ericsson, Södra Vi IF.

Pojkar 12: 3) Jake Gustafsson, Södra Vi IF, 9) Harald Ericsson, Södra Vi IF.

Pojkar 12 B: 3) Charlie Lind, Södra Vi IF, 3) Ebbe Sällberg, Södra Vi IF, 5) Otto Gustavsson, Södra Vi IF, 5) Kevin Zeilon, Södra Vi IF, 5) Edward Junhammar, Södra Vi IF, 5) Theo Wigren, Södra Vi IF.

Ungdom 10: 1) Jake Gustafsson, Södra Vi IF, 5) Linus Rasmussen von Segebanden, Västerviks BTK, 5) Edward Junhammar, Södra Vi IF, 5) Charlie Lind, Södra Vi IF, 9) Oliver Mertelör, Södra Vi IF, 9) Casper Holmberg, Södra Vi IF, 9) Ebbe Sällberg, Södra Vi IF, 9) Svante Stenberg, Södra Vi IF, 9) Theo Wigren, Södra Vi IF, 9) Västerviks BTK.

Ungdom 10 B: 1) Valter Green Drott, Västerviks BTK.