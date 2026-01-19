Lokala förmågor på pallen på kretsmästerskapet i pingis

Den 39:e upplagan av kretsmästerskapet i bordtennis avgjordes i Högsby under trettonhelgen. Spelare från Södra Vi IF, Västerviks BTK och Faggemåla BTK deltog i tävlingen som avgjordes under två dagar.

För 39:e gången i ordningen samlades Kalmar läns pingisfantaster på ett och ställe för att tävla med och mot varandra i sporten. Runt 100 olika spelare från hela länet kom till spel i 17 olika klasser i Högsby sporthall. Kretsmästerskapet pågick i två dagar och många föreningar från både norra och södra delen av länet var närvarande för att visa upp sina färdigheter.

– Från början var det bara spelare från norra Kalmar län, men det har tunnats ut med föreningar och nu är spelare från hela Kalmar län med, säger Inge Gustafsson från Södra Vi IF.

Flera framskjutna placeringar

Södra Vi IF hade i vanlig ordning många platser på plats på kretsmästerskapet. Jake Gustafsson vann två klasser, både pojkar 11 och pojkar 15, och var i final i tre klasser, pojkar 13, herrjuniorer och ungdomsdubbel tillsammans med storebror Jeff. Det var flera SVIF-spelare som fick kliva högst upp på pallen: Lovis Söderqvist i flickor 9-klassen, Oliver Martelör i pojkar 9 B-klassen, Nellie Holmberg i flickor 11-klassen pch Felix Ahnstedt i herrar klass 5. Casper Holmberg slutade tvåa i pojkar 9-klassen och Nellie Holmberg tvåa i flickor 13-klassen.

– Jag är jättenöjd med spelarnas insatser, säger Inge Gustafsson.

Spelare från Västerviks BTK noterades för flera bra placeringar. Daniel Billström tog hem segern i oldboys-klassen efter seger mot klubbkompisen Anders Swärd och förlorade finalen i mästerskapsklassen. Alexis Ljungman kom tvåa i pojkar 9 B-klassen.

Faggemåla BTK hade också flera spelare på plats som gjorde bra ifrån sig. Mattis Karlsson vann pojkar 13-klassen och slutade tvåa i både pojkar 15 och herrar klass 4. Alvar Axelsson vann pojkar 9-klassen och slutade tvåa i pojkar 11-klassen. Meya Lundahl Fredriksson blev tvåa i flickor 9 och Moa Segerström tvåa i damklassen.

Klicka här för att se alla resultat från kretsmästerskapet i bordtennis.