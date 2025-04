Hundra ungdomar deltog i zontävling – lista med alla lokala resultat

Zontävling fyra avgjordes i Silverdalens sporthall i lördags. Den lockade 97 ungdomar från Kalmar län som samlades i hallen.

– Jättebra antal spelare med tanke på att vi är så sent in i säsongen, säger tränaren och ledaren Daniel Lundahl Fredriksson.

Pool 01: 1) Felix Ahnstedt, Södra Vi IF, 2) Mattis Karlsson, Faggemåla BTK, 3) Jeff Gustafsson, Södra Vi IF, 4) Jake Gustafsson, Södra Vi IF, 6) Fabian Ahnstedt, Södra Vi IF.

Pool 02: 1) Wilmer Dyrberg, Södra Vi IF, 2) Leon Lundahl Fredriksson, Faggempla BTK, 3) Moa Segerström, Faggemåla BTK, 5) Harald Ericsson, Södra Vi IF, 6) Albin Nilsson, Faggemåla BTK.

Pool 03: 1) Wilhelm Björk, Södra Vi IF, Sixten Niklasson, Faggemåla BTK, 3) Tynde Kumpumäki, Faggemåla BTK, 5) Emanuel Nilsson, Faggemåla BTK, 6) Matteo Johansson, Södra Vi IF.

Pool 04: 1) Wiggo Slotthed, Södra Vi IF, 3) Whidar Jönsson, Faggemåla BTK, 5) Vilgot Beijer, Södra Vi IF, 6) Albin Dolk Svensson, Faggemåla BTK.

Pool 05: 3) Kevin Zeilon, Södra Vi IF, 4) Otto Svensson, Södra Vi IF, 5) William Wixenius, Faggemåla BTK, 6) Elias Stigemyr Evans, Faggemåla BTK.

Pool 06: 2) Helmer Hansson, Södra Vi IF, 2) Ludvig Svensson, Södra Vi IF, 4) Albin Starenflykt, Södra Vi IF.

Pool 07: 1) Otto Gustafsson, Södra Vi IF, 5) Charlie Lind, Södra Vi IF, 6) William Wallerstedt, Faggemåla BTK.

Pool 08: 1) Sakarias Nilsson, Faggemåla BTK, 2) Theo Wigren, Södra Vi IF, 3) Ebbe Sällberg, Södra Vi IF.

Pool 09: 1) Axel Solberg, Faggemåla BTK, 2) Casper Holmberg, Södra Vi IF, 3) Alvar Axelsson, Faggemåla BTK, 4) William Westrin, Faggemåla BTK, 6) Svante Stenberg, Södra Vi IF.

Pool 10: 2) Vera Axelsson, Faggemåla BTK, 5) Oliver Martelör, Södra Vi IF.

Pool 11: 1) Olle Carlsson, Södra Vi IF, 3) Hanna Thorlund, Faggemåla BTK, 6) Hilma Nordin, Faggemåla BTK.

Pool 12: 2) Loke Strömbom, Faggemåla BTK, 3) Hugo Tengwall, Faggemåla BTK.

Pool 13: 1) Nellie Holmberg, Södra Vi IF, 2) Harry Viborg, Faggemåla BTK, 3) Arvid Melin, Faggemåla BTK, 5) Hannes Lind, Södra Vi IF.

Pool 14: 1) Ebbe Segerström, Faggemåla BTK, 4) Sigge Stefansson, Södra Vi IF, 5) Charlie Berg, Södra Vi IF, 6) Simon Kenmark, Faggemåla BTK.