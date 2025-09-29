RESULTATLISTA: Så gick det för de lokala löparna i Lidingöloppet

I helgen arrangerades klassiska Lidingöloppet i Stockholm. Ett stort antal lokala löpare sprang den tuffa bansträckningen på 30 kilometer och här har vi samlat resultaten. Snabbast lokala löpare blev Aron Enlund Östangård som tävlar för Västerviks OK och sprang in på 1.52.25 vilket räckte till en 52:a plats i loppet.