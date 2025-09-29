29 september 2025
RESULTATLISTA: Så gick det för de lokala löparna i Lidingöloppet

I lördags avgjordes klassiska Lidingöloppet i Stockholm. Foto: Bildbyrån

SPORT 29 september 2025 20.00

I helgen arrangerades klassiska Lidingöloppet i Stockholm. Ett stort antal lokala löpare sprang den tuffa bansträckningen på 30 kilometer och här har vi samlat resultaten. Snabbast lokala löpare blev Aron Enlund Östangård som tävlar för Västerviks OK och sprang in på 1.52.25 vilket räckte till en 52:a plats i loppet.

Lokala resultat i Lidingöloppet 2025

Vimmerby kommun

2:18:25: Joakim Erenlöf, Vimmerby        

2:25:12: Martin Brorsson, Södra Vi IF    

2:31:40: Tage Falk, Frödinge-Brantestad SK                    

2:43:08: Andréas Lindebrand, Vimmerby                          

2:50:48: Gustav Ewing, Vimmerby           

3:02:08: Oscar Andersson, Vimmerby 

3:06:01: Elias Linder, FM/F16

3:21:19: Friedrich Kadgien, Vimmerby 

3:26:44: Kim Johansson, Södra Vi

3:53:37: Oscar Stenfelt, Vimmerby         

4:03:38: Christian Johansson, FM/ MR syd                       

4:05:20: Eddy Håkansson, Vimmerby  

4:13:32: Franziska Engels, Vimmerby   

Hultsfreds kommun

2:47:25: Lennart Pettersson, Målilla-Mörlunda SKI

3:03:04: Marcus Fransson, Mörlunda

3:55:31: Elin Nilsson, Hultsfreds LK

Västerviks kommun

1:52:25: Aron Enlund Östangård, Västerviks OK         

2:06:50: Albin Landers, Västervik             

2:20:28: Marcus Källgren, Tjust Bike & Running Club                              

2:24:16: Thomas Holmgren, Tjust Bike And Running Club                 

2:24:58: Fredrik Hallberg, Tjust Bike and Running     

2:36:55: Maria Örnvall, Tjust Bike & Running Club    

2:39:28: Mats Eriksson, Tjust Bike & Running

2:36:53: Linda Brown, Blackstad IF

2:43:05: Gustav Forsner, Västervik          

2:43:23: Erik Fröstorp, Västervik    

2:47:18 Tim Enefjord, Edsbruk                                             

2:53:01: Cecilia Kåremyr, WERK                

2:55:32: Richard Olovsson, Gamleby OK

3:32:17: Amanda Antonsson, Västervik        

3:44:19: Patrik Elmqvist, Gamleby OK

3:48:01: Stefan Löwenborg, Odensvi           

3:49:33: Isabell Elmqvist, Gamleby         

3:51:54: Wilma Kasselstrand, Gamleby OK

4:06:22: Erik Rollborn, Västerviks OK              

Petter Svensson från Pelarne sprang in som sexa i Lidingöloppet. Läs mer om hans lopp här.

Har vi missat någon löpare från våra trakter? Mejla rickard.johnston@dagensvimmerby.se så lägger vi till.

Rickard Johnston

rickard.johnston@dagensvimmerby.se

076 616 56 14

