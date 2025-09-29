RESULTATLISTA: Så gick det för de lokala löparna i Lidingöloppet

I lördags avgjordes klassiska Lidingöloppet i Stockholm. Foto: Bildbyrån
Lokala resultat i Lidingöloppet 2025
Vimmerby kommun
2:18:25: Joakim Erenlöf, Vimmerby
2:25:12: Martin Brorsson, Södra Vi IF
2:31:40: Tage Falk, Frödinge-Brantestad SK
2:43:08: Andréas Lindebrand, Vimmerby
2:50:48: Gustav Ewing, Vimmerby
3:02:08: Oscar Andersson, Vimmerby
3:06:01: Elias Linder, FM/F16
3:21:19: Friedrich Kadgien, Vimmerby
3:26:44: Kim Johansson, Södra Vi
3:53:37: Oscar Stenfelt, Vimmerby
4:03:38: Christian Johansson, FM/ MR syd
4:05:20: Eddy Håkansson, Vimmerby
4:13:32: Franziska Engels, Vimmerby
Hultsfreds kommun
2:47:25: Lennart Pettersson, Målilla-Mörlunda SKI
3:03:04: Marcus Fransson, Mörlunda
3:55:31: Elin Nilsson, Hultsfreds LK
Västerviks kommun
1:52:25: Aron Enlund Östangård, Västerviks OK
2:06:50: Albin Landers, Västervik
2:20:28: Marcus Källgren, Tjust Bike & Running Club
2:24:16: Thomas Holmgren, Tjust Bike And Running Club
2:24:58: Fredrik Hallberg, Tjust Bike and Running
2:36:55: Maria Örnvall, Tjust Bike & Running Club
2:39:28: Mats Eriksson, Tjust Bike & Running
2:36:53: Linda Brown, Blackstad IF
2:43:05: Gustav Forsner, Västervik
2:43:23: Erik Fröstorp, Västervik
2:47:18 Tim Enefjord, Edsbruk
2:53:01: Cecilia Kåremyr, WERK
2:55:32: Richard Olovsson, Gamleby OK
3:32:17: Amanda Antonsson, Västervik
3:44:19: Patrik Elmqvist, Gamleby OK
3:48:01: Stefan Löwenborg, Odensvi
3:49:33: Isabell Elmqvist, Gamleby
3:51:54: Wilma Kasselstrand, Gamleby OK
4:06:22: Erik Rollborn, Västerviks OK
