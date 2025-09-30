Enorm prestation av Petter Svensson – sexa på Lidingöloppet

Petter Svensson som är uppvuxen i Pelarne sprang in som sexa på Lidingöloppet i helgen. Foto: Deca text & bild

Petter Svensson från Pelarne har två raka åttondeplatser i Lidingöloppet bakom sig. I helgen slutade han sexa – och fick för första gången kliva upp och ta emot pris som delas ut till de sex främsta. – Det var roligt. Lidingöloppet är alltid tufft, men jag är jättenöjd, säger löparen.

Pelarnesonen Petter Svensson är en av Sveriges bästa löpare och tävlar sedan flera år tillbaka för Göteborgsklubben Hälle IF.

I helgen startade han i klassiska Lidingöloppet för femte gången – och sprang in på sin bästa placering någonsin.

Tiden 1.42.44 räckte till en sjätteplats.

– Jag börjar bli lite rutinerad nu och vet vad som krävs, men i år var första gången som jag var osäker på formen. Jag har haft lite grus i maskineriet med en skada och en förkylning och visste inte riktigt hur det skulle gå, säger Petter Svensson.

Fick ta emot pris

När den ökända Abborrbacken tornade upp sig efter 25 kilometer var det också nära att benen satte stopp.

– Det var tufft. Jag låg på gränsen för att få kramp i vaderna och var orolig att jag skulle behöva stanna och stretcha. Det gick ändå vägen och jag höll ihop det utan att tappa någon placering, men avslutningen blev långsammare än i fjol.



Efter loppet fick han för första gången ta emot pris som en av de sex främsta i herrklassen.

– Det var roligt. Vindstilla, 15 grader och sol och en fantastiskt fin dag på Lidingö. Det fanns inte så mycket att klaga på, säger Petter Svensson.

Terräng-SM på Lidingö

Om tre veckor väntar terräng-SM – med precis samma startplats som Lidingöloppet. Då finns distanserna fyra kilometer och tio kilometer.

– Jag har som bäst varit sjua på långa tidigare och en topp tio-placering skulle jag vara nöjd med. Det är en lite speciell tävling där det är mer fokus på lagtävlingar än individuellt. Vi i Hälle har ett silver på 10 kilometer sedan tidigar så ett lagguld där vore coolt. Men det är tuff konkurrens.

