Flera fall av smitning i Vimmerby – körde in i stuprör

Under valborgshelgen har det varit flera fall av smitning från trafikolycka i Vimmerby.

* På Sagovägen har någon kört på ett stuprör till en bostad.

– Därefter har man avvikit från platsen utan att ge sig till känna. Det finns ingen misstänkt för detta, men det finns ett registreringsnummer på det aktuella fordonet att titta vidare på, säger Hampus Haag vid polisen.

Det är bostadsrättsföreningen Snövit som är målsägande.

* Den 1 maj parkerade en kvinna vid 06.30-tiden på Drottninggatan. När hon avslutade sitt jobb kring 13-tiden märkte hon att någon kört in i hennes bil.

– Det är repor i lacken och man har repat upp kofångaren på vänster sida. Kofångaren har även släppt från fästet, säger Hampus Haag.

Det finns ingen misstänkt för detta.

* Vid 11.30-tiden den 30 april hade en man i 65-årsåldern parkerat någonstans i Vimmerby. Var framgår inte i anmälan.

– Målsägande har upptäckt en buckla på höger sida av bakdörren.

Även där rör det sig om en smitning.