FYRA ANHÅLLNA EFTER STÖLD PÅ ÅTERVINNINGSCENTRAL

Fyra personer har anhållits efter en stöld på Kejsarkullen.

På övervakningskamerorna såg man hur fyra män plockade på sig gods från Kejsarkullens återvinningscentral mellan Hultsfred och Målilla. Nu sitter dessa fyra anhållna.

Det var vid 09.40-tiden på söndagen som de fyra männen befann sig på området.

– Genom övervakningskameror upptäcktes detta, berättar Hampus Haag vid polisen.

En patrull skickades till återvinningscentralen och polisen kunde då gripa de fyra männen. Eftersom de är utländska medborgare tog man beslut om att anhålla alla fyra.

– Patrullen beordras dit eftersom folk är där och tar saker. Det blir en insats för oss där och vi griper de här fyra personerna för stöld. Det är framför allt elektronikprylar som man plockar på sig. Vi vet inte värdet på det här ännu och måste försöka värdera det. I regel är det kanske inte värt jättemycket kanske, men vi får se helt enkelt. Eftersom de är litauiska medborgare är det stor risk att de annars lämnar landet, säger Haag.

De fyra männen är födda på 70- och 90-talet.

– Under dagen ska de här personerna höras med försvarare och sedan får vi se vad åklagaren tar för beslut.