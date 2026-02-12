FRIDA MED ENORM KROSS – NY DUBBEL FÖR SVERIGE

Frida Karlsson krossade det övriga fältet och tog ett nytt guld. Ebba Andersson löste ett silver. Foto: Bildbyrån

De svenska damerna levererar i OS. Inte minst Frida Karlsson och resterande längdskidåkare. Frida Karlsson pulvriserade övriga fältet och tog ett nytt guld på tio kilometer fristil. Ebba Andersson var överlägsen tvåa.

Frida Karlsson var fullkomligt överlägsen i skiathlonen häromdagen. Ebba Andersson var lika överlägsen tvåa och ordnade en svensk dubbel.

På torsdagen jagade de svenska längddamerna, som förstått hur man tar medaljer, nya sådana. Frida Karlsson som ser ut att vara i sitt livs form gick ut stenhårt och ledde med hela 23 sekunder efter halva loppet.

En monsterledning redan där för Sollefteås stolthet. Vid 8,6 kilometer var Frida Karlsson sedan 38 sekunder före Ebba Andersson, som i sin tur där och då hade många sekunder ned till Heidi Weng.

Där och då var Jessie Diggins hela 43 sekunder efter Frida Karlsson.

– En annan planet är ett slitet uttryck, men det är så det känns, säger SVT:s kommentator Jacob Hård i sändningen.

"Ser ut som Johaug"

Ebba Andersson klev in som ledare efter ett superlopp, men kort senare kom Frida Karlsson, som startade minuten efter henne, över mållinjen. Hon var då 46 sekunder före Ebba Andersson och säkrade guldet.

En total kross när hon säkrade sin andra guldmedalj detta OS. Ingen svensk kvinna har tidigare tagit mer än två guld i ett och samma OS, men den chansen har nu alltså Frida Karlsson.

– Frida Karlsson ser ut som Therese Johaug när hon var som allra bäst. Det är ingen kamp om guldet, hon tävlar på andra villkor, säger Jacob Hård.

"Spritter i kroppen"

– Vad händer? Det spritter i kroppen. Energin är i taket. Det är så mycket svenskar här och så himla kul att åka bara. Jag är så avslappnad, vaknar tidigt varje morgon och känner att nu vill jag gå upp och tar vara på den här dagen, säger Frida Karlsson till SVT om sitt nya guld.

Frida Karlsson fick mycket energi från publiken under det överlägsna loppet.

– Jag hittade en bra rytm, en skön dans. Jag kände att jag fick så mycket energi och jag kände inte att jag var trött förrän jag kom i mål, då jag fick andnöd.

Ebba Andersson var i sin tur nio sekunder före Jessie Diggins, som tog bronset.

Det kan också noteras att inte en enda norska tog medalj. Sverige har nu tagit fyra guld, tre silver och ett brons hittills i det här olympiska mästerskapet.

Walter Wallberg, den regerande olympiska mästaren i puckelpist, var nära en medalj men slutade till slut precis utanför pallen nu vid lunchtid.