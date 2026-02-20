Ny svensk OS-medalj – men "bara" brons för storfavoriten

Storfavoriten Sandra Näslund bärgade förvisso en svensk OS-medalj, men misslyckades med att försvara sitt guld. Foto: Bildbyrån

Sandra Näslund var storfavorit och skulle försöka försvara sitt OS-guld från Peking. Finalen blev inte lyckad och till slut blev det "bara" brons för skicrosstjärnan.

Den 29-åriga Sandra Näslund debuterade i OS som 17-åring i Sotji 2014. Då slutade hon på femte plats. Fyra år senare var siktet betydligt högre inställt, men guldfavoriten hamnade precis utanför pallan.

Skicrosstjärnan levererade dock i Peking 2022 och tog sitt efterlängtade OS-guld. 29-åringen klev även in i OS i Milano-Cortina som klar favorit till att ta hem guldet.

Efter att ha fått flera säsonger spolierade av skador har hon i princip varit oövervinnlig den här säsongen. Hon leder världscupen överlägset och har vunnit en majoritet av tävlingarna inför OS.

– Det är väl inget snack om att jag är den bästa skicrossåkaren där ute, sa hon till Dagens Nyheter inför OS.

I Skicrossfinalen kring lunchtid på fredagen kunde hon emellertid inte försvara sitt OS-guld. Hon hamnade på efterkälken och blev slagen av både tyskan Daniela Maier och schweiziska Fanny Smith.

Nu har Sverige tagit hem 16 medaljer vid detta vinter-OS fördelat på sex guld, sex silver och fyra brons. Målet var satt till 15 av SOK.