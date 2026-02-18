VETERANEN TOG NYTT SVENSKT BRONS

Medalj nummer två den här onsdagen. Det löste veteranen Anna Swenn Larsson i slalom.

Efter det första åket låg Anna Swenn Larsson femma och hade en sekund och 16 hundradelar upp till Mikaela Shifrin. Framför sig hade hon också framtidslöftet Cornelia Öhlund och strax bakom sig Sara Hector.

Men det var veteranen Swenn Larsson som höll ihop det bäst i sitt tredje OS. När fyra åkare återstod lyste Swenn Larssons skylt grön när hon gick i mål. Camille Rast slog sedan hennes tid.

Därefter var det dags för talangen Cornelia Öhlund. Hon fick en bra start och såg ut vara på väg mot något intressant, men bröt tyvärr den ena staven. Löftet får vänta på sin första stora OS-framgång.

Tyskan Lena Duerr körde sedan ur och då var OS-bronset säkrat för 34-åriga Anna Swenn Larsson i sitt sannolikt sista olympiska spel.

Shifrin tog sedan ett överlägset guld. Swenn Larssons bronsmedalj var Sveriges 14:e medalj i detta vinter-OS. Ett medalj ifrån SOK:s uppsatta medaljmål alltså.