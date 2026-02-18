SUNDLING OCH DAHLQVIST NYA GULDMAKARE FÖR SVERIGE

Sverige har tagit en sjätte guldmedalj vid detta OS. Jonna Sundling och Maja Dahlqvist motsvarade förväntningarna och bärgade guldmedaljet.

Sverige har inte vunnit ett guld i OS sedan Turin 2006. I Milano-Cortina var det dags igen. Inför dagen var Jonna Sundling och Maja Dahlqvist stora favoriter.

De hade bestämt sig för att grilla motståndarna och Sverige tog en tidig ledning. På den tredje sträckan, Jonna Sundlings andra, ökades trycket och den svenska duon fick en lucka. Det var en lucka som man aldrig släppte igen.

Inför det sista varvet skickade Sundling iväg Dahlqvist i en åtta sekunder stor ledning och det tappades aldrig. Schweiz var där och högg, men till sist tog Dahlqvist ett ganska komfortabelt guld för Sverige. För Maja Dahlqvist är det första OS-guldet i karriären.

Schweiz knep silvret och Tyskland tog bronset i hård kamp med Norge.

Guldmedaljen var Sveriges sjätte i detta vinter-OS. Totalt har Sverige nu tagit 13 medaljer.