Ny medalj till Sverige – löste överlägset brons i skidskyttet

Sverige hade häng på guldet, men Sebastian Samuelsson sköt bort chanserna. I stället blev det en klar bronsmedalj för det svenska laget.

I söndags löste Martin Ponsiluoma ett guld i jaktstarten. Det verkar ha gjort susen för de svenska skidskytteherrarna. Under tisdagens stafett svarade kvartetten Viktor Brandt, Jesper Nelin, Martin Ponsiluoma och Sebastian Samuelsson för en stabil insats.

Brandt behövde endast ett extraskott och var hela tiden med i den jagande klungan. Nelin satte sedan alla sina skott och växlade som trea. Det blev en revansch efter den tunga sprinttävlingen förra veckan.

– Jätteskönt. Jag studsar verkligen tillbaka och gör något bra. Det är väldigt skönt, säger Nelin enligt Sportbladet.

Tappade mot Norge och Frankrike

Martin Ponsiluoma fortsatte som i helgen och sköt väldigt bra på sin tredjesträcka. Han skickade ut Sebastian Samuelsson jämsides med Norge och Frankrike. På sistasträckan behövde dock Samuelsson nyttja två extraskott i det liggande skyttet. Det gjorde att Norge och Frankrike stack iväg.

I det stående skytte satte Samuelsson alla sina fem skott och Sverige löste ett väldigt stabilt brons i slutändan. Damernas stafett körs under onsdagen.

Medaljen var Sveriges tolfte i detta OS. Det ger i nuläget en sjunde plats i medaljligan. SOK:s medaljmål är satt till 15.