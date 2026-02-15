PONSILUOMA LÖSTE SVERIGES FÖRSTA GULD I SKIDSKYTTET

Herrarna har haft ett tufft OS. Nu har Martin Ponsiluoma tystat alla som tvivlat på de svenska skidskyttarna. Med 20 sekunders marginal slog han Sturla Holm Lægreid och plockade ett nytt svenskt OS-guld.

De svenska skidskyttarna har inte fått till det alls under OS i Milano-Cortina. Varken herrarna eller damerna. I dag tystades definitivt alla som tvivlat och en medalj är nu inkasserad.

Dessutom av den allra ädlaste valören.

Martin Ponsiluoma, 30, tog Sveriges första skidskyttemedalj i OS 2026. Han gick ut som sjua i jaktstarten men var snabb i spåret och säker på skjutvallen.

Ponsiluoma jagade fransmannen Émilien Jacquelin som hade en klar ledning. Fransmannen sköt dock bort sig på sista skyttet och då tog svensken möjligheten som dök upp. Han sköt fullt och kunde sedan hålla alla andra bakom sig på det sista varvet.

Totalt missade bara Ponsiluoma ett skott i hela tävlingen. Till slut vann han jaktstarten drygt 20 sekunder före Sturla Holm Lægreid och tog sitt första individuella OS-guld. Vid de olympiska spelen 2022 tog han ett OS-silver.

– Äntligen! Lossnar det nu? OS-guld är helt otroligt. Han gör ett kontrollerat lopp. Han går tillräckligt snabbt och klarar av skjuta noll i stående, säger experten Magdalena Forsberg i TV4:s sändning.

"Tårar i ögonen"

Till samma kanal säger Ponsiluoma att det känns helt fantastiskt.

– Jag kan inte göra det så mycket bättre. Jag skjuter bra, jag åker bra. Jag har tårar i ögonen på spurtvarvet. Det är svårt att inse vad man har gjort, säger han.

Sebastian Samuelsson hade också häng på medalj ett tag, men sköt bort sig och blev tolva. Sverige har nu tio medaljer, varav hälften är av den ädlaste valören.