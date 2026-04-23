Alla får pris när klassiska Tjejgången är tillbaka

Tjejgången är tillbaka i Storebro i mitten av maj. Foto: Privat

Den 10 maj är klassiska Tjejgången i Storebro tillbaka. En runda på åtta kilometer, eller halva sträckan om man så vill, följt av picknick och utlottning av priser.

Tjejgången i Storebro har arrangerats över 20 gånger och riktar sig till tjejer i alla åldrar. Upplägget är att deltagarna promenerar åtta eller fyra kilometer. Varken jogging eller löpning är tillåtet och det sker heller ingen tidtagning.

– Vi arrangerar det för att folk ska komma ut i friska luften och få lite motion, säger Åsa Johansson i Storebro Sport Club.

Picknick efteråt

Som mest har Tjejgången haft över 300 deltagare och arrangeras i samarbete mellan Storebro Sport Club och Smålandsidrotten.

– Alla får ett pris när de kommer i mål och efteråt är det picknick med smörgås, dricka och banan.

För att ha chansen att vinna storvinsten måste man stanna kvar tills alla deltagare har tagit sig i mål.

– Då lottar vi ut ett presentkort på tusen kronor, säger Åsa Johansson.