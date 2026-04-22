VISBY KLART FÖR HOCKEYALLSVENSKAN

Hudiksvall har varit favoriter. Men vad hjälper det? För första gången någonsin kommer Visby/Roma spela i Hockeyallsvenskan.

Det blir en ny bekantskap för både Vimmerby Hockey och Kalmar HC kommande säsong. För första gången i historien ska det nämligen spelas hockeyallsvenskt på Gotland.

Visby/Roma hade uppflyttningsbiljetten i sin hand med 2-1 i matcher mot Hudiksvall på onsdagskvällen. Det stod länge 1-1 i den fjärde matchen, men tidigare Västerviks IK-kaptenen Anton Svensson skickade dit 2-1. Elias Ewertzh och Joel Wahlgren satte sedan varsin kasse i tom bur när Hudiksvall satsade allt på ett kort.

Visby ishall exploderade därefter i ett enormt glädjevrål. Deras hjältar har skrivit historia och Visby, som vann med 3-1 i matcher, gör nu Vimmerby och Kalmar sällskap i landets näst högsta division.

Många VH-spelare i laget

Hudiksvall, som i många år varit nära och satsat för att gå upp, får ta nya tag efter sommaren. I Visbys trupp finns flera tidigare Vimmerbyspelare, däribland Scott Hector, Carl Sjöberg, Lucas Jidenius, Hugo Ollila och Simon Lindblom.

I kväll blev det även klart att Björklöven går upp i SHL och det innebär att Hockeyallsvenskan 2026/2027 består av följande lag: Vimmerby, Kalmar, Leksand, Visby/Roma, Karlskoga, AIK, Modo, Södertälje, Nybro, Östersund, Almtuna, Oskarshamn, Mora och Västerås. Troja/Ljungby åkte ur serien.