Solparken är nu invigd – här är planerna för framtiden

Solparken, bestående av över 15 000 solpaneler, är byggd på ett cirka elva hektar stort område som tidigare har använts som parkeringsplats i Hultsfred. Foto: Pressbild

Nu är den nya solparken i Hultsfred officiellt invigd. Efter förseningar och ett omfattande arbete är anläggningen inkopplad på elnätet, och ska nu leverera stora mängder klimatren el. – Vi har väntat länge på det här, säger Arvid Lindblad, hållbarhetsstrateg i Hultsfred kommun.

Ett 40-tal personer samlades vid ETC Sols nya solpark i Hultsfred i samband med invigningen.

I december 2022 kopplades den första fjärdedelen in och då var det 2,5 megawatt solceller som producerade och levererade ren el. Nu, efter ett omfattande arbete, är hela solparken i Hultsfred klar och inkopplad på elnätet.

Arbetet har pågått under lång tid. Den första kontakten togs redan 2019 av Arvid Lindblad som är kommunens hållbarhetsstrateg.

– Jag fick kännedom om att ETC letade efter platser för solparker, så då skickade jag med några alternativ där man skulle kunna ha det i Hultsfred, främst den här platsen. Sedan började vi samarbeta. Det är jätteskönt att parken är klar, vi har väntat länge på det här. säger han.

"Använder oss av befintlig mark"

Solparken, bestående av över 15 000 solpaneler, är byggd på ett cirka elva hektar stort område som tidigare har använts som parkeringsplats i Hultsfred. Med en maximal kapacitet på omkring 11,5 megawatt väntas anläggningen producera el motsvarande ungefär hela tätortens dagtida förbrukning.

– Vi har byggt detta på en mark som är svår att använda till något annat. Vi förstör inget och behöver inte ta ner någon skog eller något som leder till nya utsläpp, utan vi använder oss av befintlig mark. Här som Metallica en gång har spelat på Hultsfredsfestivalen. Det är jätteroligt att Metallica har fått en del i denna stora omställning, säger Johan Jenny Ehrenberg, grundare av ETC Sol, och skrattar.

Kommunalrådet Mikael Karlsson (C) var också på plats under invigningen. Han lyfte betydelsen av satsningen lokalt.

– Det är väldigt roligt att de valt att satsa här hos oss med solparken och byggnaderna vid Herrstorpet, det är jätteviktigt för kommunen. Det sätter ju Hultsfred på kartan. Det här är inte bara en anläggning, det är ett bidrag till ökad elproduktion på ett hållbart sätt. Det är också en plats vi utnyttjar på ett bra sätt: den användes inte till något, och solcellsparken stör ingen person eller några verksamheter. Vi bidrar till att tillverka el till hela Sverige egentligen, säger han.

Vill bygga serverhall och laddstation

Solparken är också tänkt som en del av en större framtida energisatsning. Planer finns på att komplettera anläggningen med energilagring och laddinfrastruktur för elfordon, samtidigt som området kan fungera som testbädd för ny teknik inom solel.

– Vi skulle också vilja bygga en serverhall. En serverhall som förses med energi från solcellerna. Det andra vi skulle vilja göra är att sätta upp billaddare. Men det vill inte sätta upp här i parken, vi skulle vilja göra det vid rondellen, där många kör förbi. Men då måste vi få göra en energigemenskap, där man får flytta elen härifrån till laddarna i rondellen. Det här planerna kommer vi att fortsätta att prata med kommunen om, säger Johan Jenny Ehrenberg.

– Dialogen är i gång och vi är intresserad av att prata vidare. Det är inga beslut tagna ännu, men vi utbyter idéer, säger Arvid Lindblad.