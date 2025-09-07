Ny hedersam förlust för FBSK – division 6 allt närmare

Frödinge-Brantestad åkte på en sur uddamålsförlust i eftermiddagens hemmamatch mot Fågelfors IF. FBSK tog en tidig ledning men föll till slut med 2-1.

Division 6 närmar sig med oroväckande snabba steg för Frödinge-Brantestad SK. Efter dagens förlust ligger laget kvar på sista plats med sina sex poäng – tio poäng från kvalplats och med bara tolv poäng kvar att spela om.

Det var dock FBSK som inledde dagens match bäst, och Daniel Johansson gjorde 1-0 redan i den tredje minuten. Fågelfors kvittering kom precis innan paus, och det som blev segermålet gjordes med knappa halvtimmen kvar att spela.

– Det var en hedersam 2-1-förlust igen. Vi kämpar med näbbar och klor men det räcker inte ända fram. Fågelfors är tunga att möta och vi är lite för snälla och avvaktande – då blir det så här, säger FBSK-tränaren Urban Svensson.

– Även om vi inte kommer kunna hålla oss kvar så har vi ändå spelat bra under hösten, men inte fått med oss resultaten. I dag tycker jag nog att oavgjort hade varit mest rättvist, säger Urban, som berömde hela sitt lag och målvakten Robert Nilsson lite extra.

