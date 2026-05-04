Sjunkande matpriser i april och full effekt av momssänkningen

Sjunkande priser på kaffe, mejeriprodukter och frukt gör att matpriserna fortsatte falla under april. Dessutom har momssänkningen gett effekt, enligt Matpriskollen, vilket uppges innebära runt 500 kronor i sänkt månadskostnad för en genomsnittlig barnfamilj.

Matpriserna fortsatte att sjunka under april. Totalt föll ordinariepriserna på dagligvaror med 0,3 procent under den gångna månaden (prisutvecklingen utan momspåverkan), uppger Matpriskollen.

En av de varor som sticker ut mest är bryggkaffe, där priset sjönk med 8 procent. Priserna på frukt och bär sjönk med 1,1 procent, drivet av rabarber, jordgubbar, persika och avokado som alla blev minst 5 procent billigare.

Åt andra hållet gick priset på nötkött, som steg med 1,2 procent. Även nötter, köttfärs, fläskkött och fisk ökade i pris, om än marginellt.

Full effekt av momssänkningen

Efter den nyligen genomförda momssänkningen på livsmedel har det diskuterats huruvida skattelättnaden verkligen skulle konsumenternas plånböcker.

Matpriskollen menar att man nu kan se ett tydligt och positivt utfall: samtliga stora dagligvarukedjor har följt beslutet och sänkt sina priser i enlighet med den nya momssatsen.

– Vi har data från tiotusentals artiklar som bekräftar att sänkningen har genomförts brett över hela sortimentet, från basvaror till märkesvaror när vi jämför priserna mot veckorna innan sänkningen. För en genomsnittlig svensk barnfamilj innebär detta en märkbar lättnad i den månatliga matbudgeten med cirka 500 kronor. Vi har också som oberoende part specialgranskat Coops, Lidl och Willys alla butiker och där har man genomfört sänkningen fullt ut och man har även hållit priserna stilla till minst den 20 april, säger Ulf Mazur, vd och grundare på Matpriskollen, i ett pressmeddelande.