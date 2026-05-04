MAN BEGÄRS HÄKTAD EFTER FLERA BROTT MOT SAMMA PERSON

En man i 25-årsåldern begärs häktad för en rad brott i Hultsfreds kommun.

En man i 25-årsåldern från Hultsfreds kommun begärs häktad på grund av misstankar om upprepad brottslighet mot en och samma person.

Brottstiden är från 1 april till 30 april och mannan utredes för fyra fall av misshandel och två fall av olaga hot. Samtliga brott har begåtts mot samma person i en bostad i Målilla.

– Det är mot en av samma målsägande och under en kortare tid, var och en av brotten är inte alltför allvarlig, men sammantaget bedömer jag att det finns skäl för häktning, säger åklagaren Lise-Lotte Norström som är förtegen om den drabbade:

– De känner varandra, det är allt jag kan säga.

Hur ser bevisläget?

– Det finns sannolika skäl.

Vad har mannen för inställning till brotten?

– Hans inställningar går jag inte in på, vi håller utredningen under sekretess.

Förhandlingen om häktningsframställan väntas hållas under eftermiddagen. De formella skälen till häktning är att åklagaren ser risk för att mannen försvårar utredningen och fortsätter begå brott.