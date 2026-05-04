Prislappen för dyraste huset i Vimmerby kommun senaste månaden: 1,3 miljoner

En fastighet för 1,3 miljoner kronor är högst upp på listan över de dyraste fastighetsförsäljningarna i Vimmerby kommun i april.
Totalt registrerades sex fastighetsförsäljningar i kommunen under april månad, med ett snittpris på 925 000. Försäljningarna i listan nedan gäller för fastighetsförsäljningar där lagfarten upprättades under april månad, även om fastigheten kan ha sålts tidigare.
5. 800 000 kronor, Vimmerby
Försäljningen av fastigheten på adressen Lantmannagatan 15 i Vimmerby är nu klar. Huset är 124 kvadratmeter stort och byggdes 1953. Ägarbytet blev klart i april och priset blev 800 000 kronor.
Per kvadratmeter blev priset 6 500 kronor.
4. 825 000 kronor, Storebro
Nu är försäljningen klar av huset på adressen Vimmerbyvägen 16 i Storebro. Priset blev 825 000 kronor och de nya ägarna tog över huset i april. Huset är byggt 1943 och har en boyta på 52 kvadratmeter.
Kvadratmeterpriset blev 16 000 kronor.
3. 825 000 kronor, Pelarne
Nu är det klart med försäljningen av huset på adressen Pelarne 930 i Vimmerby. Priset blev 825 000 kronor och den nya ägaren tog över huset i april. Byggår för huset är 1975 och boarean är 164 kvadratmeter.
Kvadratmeterpriset slutade på 5 000 kronor.
2. 1,1 miljoner, Vimmerby
Fastigheten på adressen Storgatan 58 i Vimmerby har fått nya ägare. Köpet blev klart i mars och priset blev 1,1 miljoner kronor.
1. 1,3 miljoner, Vimmerby
Nu har huset på Stenbäcksgatan 4 i Vimmerby fått nya ägare. Priset blev 1 250 000 kronor och den nya ägaren tog över huset i april. Huset byggdes 1958 och har en boyta på 70 kvadratmeter.
18 000 blev priset per kvadratmeter för villan.