Hon gjorde fem mål när kollektivet Vimmerby IF levererade stort

Fem av sex mål. Det svarade Tessa Svensson för när Vimmerby IF:s B-lag vann stort i fotbollsfyran i kväll. Men det här var en match där kollektivet levererade.

Trean mot tvåan i serien. Då visade trean Vimmerby IF B upp sin bästa sida och gav inte Ölmstads IS skuggan av en chans.

Tessa Svensson svarade för ett äkta hattrick då hon gjorde matchens tre första mål inom loppet av 25 minuter i den första halvleken. I den andra halvleken gjorde hon ytterligare två mål och Stefanie Sauma ett. VIF vann till slut med hela 6-1.

– Vi hade jättesvårt mot Ölmstad när vi mötte dem tidigare under säsongen. De är stora och starka, men när vi utnyttjar vår fart och teknik som vi gjorde i dag är vi riktigt bra. De hade inte en chans, utan vi kunde mycket väl ha gjort fler mål, säger tränaren Budo Ericsson.

I dag bestod VIF:s B-lag, eller U-lag som det snarare är, av tjejer som är födda mellan 2004 och 2010, där de flesta är 2008:or och 2009:or. Och laget har verkligen hittat rätt i höst, där man i dag spelade sin nionde raka match utan att förlora.

– Det var kul att se alla 14 tjejer i laget prestera på högsta förmåga. I dag var det verkligen kollektivet som gör det, där det var leverans av varje individ, säger Budo.