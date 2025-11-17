Återvändaren klar för hundraåringen – avslöjades på festen

I lördags firade Södra Vi IF sina hundra år med en stor jubileumsfest på Pumpen i Södra Vi. I samband med det avslöjades det också att Kim Johansson återvänder till klubben efter två säsonger i FBSK.

Kim Johansson var spelande assisterande tränare i det Frödinge/Brantestads SK som ramlade ur division 5 efter en säsong. Nu står det klart att Kim Johansson, som kan vara både mittback och central mittfältare, inte följer med ned i sexan.

I stället är han klar för en återkomst till Södra Vi. Det avslöjade festens konferencier Ossian Mathiasson i lördags kväll.

– Klubben Södra Vi IF betyder väldigt mycket för mig. Det blir väl 10:e året nu om jag har räknat rätt och det säger sig själv att man spenderar inte tio år någonstans där man inte trivs, säger Kim Johansson.

Han vill tillbaka för "att få klubben på fötter igen", förklarar han.

– Vi behöver hitta tillbaka till vad vi var, hitta glädjen och sammanhanget till fotbollen och SVIF igen. Det är väl där vi får börja, att bara bygga en grund som vi kan börja jobba på igen. Jag återvänder lite av just den anledningen och efter att ha hört från gamla lagkamrater och så vidare med hur det har fungerat och läget ligger till så känner jag att jag vill tillbaka för att hjälpa till med det jag kan för att få klubben på fötter igen.

Kim Johansson är SVIF:s första nyförvärv inför 2026.