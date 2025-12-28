Lista: Alla målskyttar i IFK Tuna under första halvan av 2020-talet

Anton Carlsson har gjort hela 50 mål för IFK Tuna sedan 2020. Foto: Ossian Mathiasson
Anton Carlsson sticker ut med sina 50 mål i IFK Tuna-tröjan. Lagkaptenen Victor Gustavsson har också nått över 30 mål på 2020-talet.
Anton Carlsson: 50
Victor Gustavsson: 32
Eddie Lundin: 22
Anthon Békési: 21
Martin Carlsson: 18
Diego Nicolas Toribio Urrutia: 17
Elias Trawtschenko: 7
Gustavo Vieira Borges: 7
Nimrod Tesfamicael Kibrom: 6
Leon Hellström: 6
Filip Fungmark: 6
Maximilian Lundin: 5
Oskar Åberg: 5
Filip Gustavsson: 4
Ilhan Jejna: 4
Johan Lundin: 4
Amed Maslem: 3
Lars Gustavsson: 3
Hampus Nilsson: 3
Albin Hellenstierna: 3
Ergest Fasko: 3
Ibrahim Doumbia: 3
Adrian Ottosson: 3
Alexander Gustafsson: 2
Walid Hassan: 2
Oskar Eriksson: 2
Dennis Nilsson: 2
Elliot Kronstrand: 1
Gzim Gelici: 1
Jihad Assaf: 1
Mohammed Qasem: 1
Viggo Alexandersson: 1
Ahmed Ibrahim: 1
Robert Blom: 1
André Frodig: 1
Johan Carlsson: 1
Theo Eklund: 1
Robin Frosthed: 1
Ted Åström Åberg: 1
Albion Mataj: 1
Anton Preusse: 1
Fler skytteligor:
Vimmerby IF
Gullringens GoIF
Djursdala SK
Södra Vi IF