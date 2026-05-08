Tvillingarna matchhjältar för Tuna i svåra ångestderbyt

Tidigare VH-backen Pelle Ström gjorde en mycket stabil insats som mittback för Tuna.

Ali Alsameai gjorde målet för SVIF. Ted Åström Åbergs intåg i Tuna kommer betyda oerhört mycket.

Ångestmöte deluxe. Då är det Södra Vi IF som får ta helg med mest ångest. IFK Tuna tog säsongens första trepoängare i det tidiga bottenmötet. – Det här är skitbra för vårt självförtroende, säger matchhjälten Anton Carlsson.

IFK Tuna hade en inspelad poäng på fyra omgångar. Södra Vi IF noll.

Två lag i desperat poängbehov möttes på Ulfveskog i afton. Då var det Tuna som fick sjunga sin klassiska segersång efter slutsignalen. Ena tvillingen Martin Carlsson gjorde 1-0 efter en dryg halvtimme och med drygt tio minuter kvar satte den andra tvillingen Anton Carlsson avgörande 2-1.

Däremellan hade Ali Alsameai kvitterat för SVIF i slutet på halvleken. Anton Carlsson kunde förstås andas ut något efter den viktiga trepoängaren.

– Det var skönt. Jag tycker vi spelar helt okej, men vi kommer inte runt dem riktigt. De krigar på och vi försöker äga bollen, men det studsar mycket och ett felpass blir förödande. Då är man på väg åt ett håll, men får vända om och springa hemåt igen. Det är man inte van vid efter att ha kört konstgräs hela vintern.

Vad säger du om det avgörande målet?

– Jag hade lite tur med studsen. Jag hade två spelare på mig, men fick med mig bollen ändå. Sen ser jag att "Poppe" (Pontus Holm, reds.anm) går åt sitt höger och jag lägger den åt hans vänster. Det var skönt att få in den. Jag tycker vi hade fler lägen och lite mer boll, men det är derby och allt kan hända.

Försökte forcera

Niklas Gunnarsson, spelande tränare i Södra Vi, var förstås nedstämd efteråt. SVIF har nu fem raka förluster och 2-17 i målskillnad.

– Jag lider med killarna. Det kunde ha gått hur som helst den sista delen, men de fick in målet. Det är jättesurt. Vi är för ineffektiva på sista tredjedelen. Det avgörande passet och avslutet slarvar vi lite med, annars kunde vi ha hotat dem mycket mer.

Efter 1-2-målet försökte SVIF forcera, men självförtroendet finns inte riktigt där.

– Vi får inte ge Tuna de där målen, då vet vi hur farliga de är. Jag hade önskat att vi hade fått första målet och kunnat bygga vidare på det. Vid 1-1 började det gnällas lite, men så får de in 2-1 och då blir det ett helt annat Tuna direkt.

"Skitbra för vårt självförtroende"

Tuna kom närmast från en hisnande 9-1-förlust mot Ruda och behövde förstås den här segern mycket.

– Det är skitbra för vårt självförtroende. Vi behöver det. Jag tycker att det har studsat emot oss och varit stolpe in för motståndarna. 9-1 senast var inte rättvist, men de får några billiga mål och då går vi ned. Vi har ett bra lag på papperet, men det gäller att få ihop. Vissa jobbar skift och vissa bor inte här, så det är svårt att få alla att komma på träning, säger Anton Carlsson.

För Södra Vi är det bara att deppa ihop över helgen och hitta ny energi. Just Ruda väntar på bortaplan kommande helg.

– Det här kanske var den viktigaste matchen, men vi får bara ta nästa vecka och göra något bra av den. Jag tycker vi har en helt annan inställning än mot Målilla och det är bara att hoppas att det blir ännu bättre, säger Niklas Gunnarsson.

Han hade tydliga bekymmer med sin kropp och även Kim Johansson signalerade om viss problematik.

– Jag fick en lårkaka mot Fårbo och sedan började ljumsken spöka. Den gjorde ondare nu, så det är nog bara att vila. Vi har många känningar och det blev en tuff match med mycket fram och tillbaka.

