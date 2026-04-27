Rexhas dubbel gav VIF B första segern

Vimmerby IF vann hemmapremiären mot Landsbro. Kujtese Rexha satte två mål och blev matchvinnare i 2-1-segern.

Hemmalagets spel klickade inte till 100 procent, men lirarna slet hårt och arbetade ned motståndet.

– Det var en krigarseger och vi skapar mer och vinner rättvist. Tjejerna kämpar och sliter för varandra. Vi blir lite för stillastående med bollen stundtals. Vi pratar om att ta mer löpningar och göra oss mer spelbara, men det kommer. Jag tycker att tjejerna gjorde det jättebra, säger tränaren Fredrik Credholt.

Olivia Hermansson, Isabelle Gunnarsson och Kujtese Rexha plussas.

