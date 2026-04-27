Så många miljoner väntas ombyggnationen av Kastanjen kosta

Kastanjen, tidigare Strandhagen, väntas kosta 25 miljoner kronor att bygga om. Det sa fullmäktige ja till i kväll. Foto: Arkivbild

Nyligen fick det tidigare behandlingshemmet Strandhagen, som kommunen köpt för tolv miljoner kronor, ett nytt namn. Nu framgår det också hur mycket det väntas kosta att bygga om Kastanjen till ett korttidsboende.

I höstas kunde vår tidning berätta att det fanns planer från kommunen på att köpa det tidigare behandlingshemmet Strandhagen. Det hade då varit stängt sedan 2022 och bolaget som ägde fastigheten, Trianon, har velat sälja den.

Kommunens intresse för fastigheten, som byggdes 1963, väcktes av det ansträngda behovet av korttidsplatser inom socialförvaltningen. I december fanns ett avtal på plats mellan parterna. Då hade kommunen fortsatt en möjlighet att häva avtalet utifrån vad besiktningen av fastigheten skulle visa.

Tidigare i april var ärendet uppe i kommunstyrelsen och då kunde kommunen tillträda fastigheten. En renovering ska upphandlas framöver, men fastighetsavdelningen har bedömt att det är en byggnad i relativt gott skick som ska kunna inrymma 24 korttidsplatser.

25 miljoner till ombyggnationen

Den nya tidsplanen säger att alla 24 platser ska vara färdiga för inflytt under kvartal ett 2027. Själva köpet landade på drygt tolv miljoner kronor, men för ett par veckor sedan ville politiken inte säga något om vad kostnaden för själva renoveringen kunde landa på.

– Det vet vi först efter upphandlingen, när vi ser anbuden, sa vice ordförande Peter Karlsson (C).

Men vid kvällens fullmäktigesammanträde framkom det att köpet ligger på 12,5 miljoner kronor och att 25 miljoner kronor avser ombyggnationen enligt en förstudie som gjorts.

– Det pågår nu ett arbete med att ta fram handlingar och efter anbudsvärdering presenteras ett beslutsunderlag, berättade kommundirektören Ola Karlsson i kväll.

"Pussel för personalen"

Bedömningen är att ombyggnationen med sanering, projektering, byggledning och bygglovskostnader kommer landa på 25 miljoner kronor. I detta är kostnader för inventarier, möbler och utrustning inte medräknat.

En skillnad fanns dock när Ola Karlsson redovisade ärendet i afton. Då handlade det om 22 korttidsplatser i stället för 24.

– Jag har hört 24 platser, men nu är det 22. Jag hoppas inte det krymper, sa socialnämndens ordförande Eva Berglund (S) och fortsatte:

– Situationen i dag är att vi har tolv platser på Vimarhaga med totalt 18 personer som bor där växelvis. Det står två vårdsängar i varje rum och man försöker avlasta när det gäller rollatorer, rullstolar och liftar. Det är ett pussel för personalen och inget positivt för människorna som behöver bo där. Det här en lösning för att ge människor en värdig tid när de mår som sämst. Vi har höga sjukskrivningstal på den här avdelningen och personalen lever under en enormt pressad situation. Jag hoppas vi säger ja till detta, annars vet jag inte hur vi ska kunna rädda verksamheten framöver.

Ex-kommunalrådet Helen Nilsson (S) var också uppe i talarstolen för att ställa en fråga. Så mycket till fråga handlade det dock inte om.

– Från början skulle vi betala en billigare penning, men att bygga nytt skulle bli ännu dyrare och Kvillgården gick inte att göra på det här sättet, sa hon.

Sverigedemokraterna avstod

Sverigedemokraterna valde, precis som i kommunstyrelsen, att inte delta i beslutet. Detta utifrån ett landsbygdsperspektiv.

– Vi gick på linjen om Kvillgården och Storebro. Det är vårt huvudspår i fortsatt byggnation och utveckling. Vi ser det som att det ska finnas äldreboenden på fler platser än i tätorten. Det är det korta svaret, sa dåvarande ledamoten Emil Larsson (SD) i december.

Ungefär samma åsikt yppade Jimmy Rödin (SD) i kväll och framförde också att det vore bättre att använda befintliga fastigheter som redan finns i beståndet. Men fullmäktige godkände i kväll en utökning av investeringsbudgeten på 37,5 miljoner kronor.

När Kastanjen är färdig under nästa år kan korttidsplatserna på Vimarhaga "tas bort" och bli tolv permanenta vård- och omsorgsplatser i stället.

Det finns också ytterligare tusen kvadratmeter som eventuellt kan komma att byggas om för andra kommunala verksamheter som i dag hyr externa lokaler.