DEBATT: Barnmorska säger upp sig – riktar skarp kritik mot sjukhuset: "Ledsen, arg och besviken"

"Jag är såå ledsen, arg och besviken på hur allt detta skötts och nu har jag fått nog!" skriver Malin Viklycke som nu sagt upp sig från sitt jobb på förlossningen i Västervik. Foto: Privat och arkivbild

Vem tar ansvar för om förlossningen tvingas stänga? Det undrar barnmoskan Malin Viklycke, som precis har sagt upp sig från sitt jobb på Västerviks sjukhus efter flera år av problem med arbetsmiljö, bemanning och ledningens hantering. I insändaren som du kan läsa nedan riktar hon skarp kritik mot situationen, som hon menar riskerar att leda till en kollaps av verksamheten.

För drygt en vecka sedan sa jag upp mig från min tjänst som barnmorska på Västerviks sjukhus. Inte för att jag inte älskar mitt jobb - för det gör jag! Jag har dessutom fantastiska och kompetenta kollegor som alla gör sitt yttersta varje dag för att alla patienter ska få så bra vård och stöd som möjligt.

Jag står dock inte för hur arbetsgivaren skött vår komplicerade situation med vare sig bemanningssituation, vår skadliga inomhusmiljö eller generell personalpolitik!

Jag började på min nuvarande arbetsplats april 2022, sedan dess har kollegor, en efter en, droppat av p.g.a insjuknade av vår inomhusmiljö.

Sedan ett år tillbaka har jag själv fått symtom som förvärrad astma med ökad medicinering och tillhörande luftvägsbesvär. Till en början spreds ryktet ”det sitter mellan öronen”, men senaste tiden har också patienter och anhöriga reagerat i våra lokaler.

Förra året trodde vi att vi äntligen togs på allvar - det skulle ske en flytt ut till tillfälliga moduler medan våra lokaler renoverades. Vi fick ett sparsamt lönetillägg för vår ansträngda situation. Arbetsmiljöverket kopplades in och hotade om vite om det inte skedde en förändring! Det har lagts ner hutlösa timmar för planering och inköp till dessa moduler från olika aktörer inom sjukhusets regi.

För drygt åtta månader sedan blev bemanningssituationen så ansträngd att ett generösare lönetillägg betalades ut månadsvis till barnmorskorna, dels som ”kvarstannandebonus”, dels för att vi skulle gå från att arbeta två av fem helger till varannan helg. Vi var tvungna att stänga ner gynavdelningen pga att vi inte hade personal som kunde bemanna denna. Trots detta kvarstod att vara tillgänglig och bemanna gynakuten på kvällar och helger samt vårda graviditetsrelaterade gynekologiska åkommor.

Från att ha bemannat tre avdelningar med fem till sex barnmorskor/sjuksköterskor till att endast vara tre stycken per pass dygnet runt. Samtidigt förväntas vi fortsatt att skola in nya kollegor, handleda läkarkandidater, ambulansstudenter och barnmorskestudenter. Detta med oförändrat antal utbildningsplatser trots att det knappt finns några erfarna handledare att tillgå.

För drygt en månad sedan var vår inomhusmiljö så illa att det istället för modulerna beslutades om en helevakuering till en helt annan byggnad. Ytterligare flera av våra kollegor hade blivit sjuka och var tvungna att omplaceras/sjukskrivas. Helevakueringen skulle ske innan sommaren och vi skulle hinna jobba in oss i våra nya lokaler innan vi alla går på semester. Nytt hopp väcktes till liv.

För två veckor sedan (mån 13/4) kom beskedet att evakueringen dragits in p.g.a olika skäl som vi inte har någon som helst förståelse kring. Skäl som inte var särskilt motiverade jämfört med den skada vår situation åsamkar/åsamkat oss. Vi fick då också besked om att tidigare plan om att flytta ut i moduler inte heller längre var aktuellt, dessa skulle nu istället bli kontor/extra lokaler

Däremot kvarstod arbetsmiljöverkets krav om flytt men sjukhusledningen ville avvakta slutgiltigt svar från dem innan nya planer sattes till verket. Det hölls ett stormöte där våra centrala fackliga representanter satte hård press på sjukhusledningen - detta var inte acceptabelt! En veckas svarsfrist gavs för nytt besked innan en ev 6:6a-begäran skulle läggas.

Arbetsmiljöverkets beslut tidigarelades och det stod enat om att vi inte längre får vistas i våra lokaler där vi bl.a. vårdar nyfödda barn, nyblivna föräldrar och cancerpatienter. P.g.a detta beslut fick vi i måndags 20/4 kännedom om att tidigare hävt beslut om helevakuering återigen blivit aktuellt och nu står det klart att hela verksamheten ska flyttas senast v 23, i annat fall tvingas hela verksamheten stängas och Västervik blir utan förlossning/ BB/gynavdelning.

Under dessa kommande få veckor ska ombyggnader ske i nya tänkta lokaler för att passa vår verksamhet. Vi ska hinna packa och flytta våra inventarier trots vår ansträngda bemanningsituation och sist men inte minst ska vi hinna träna scenarion, jobba in oss i våra nya lokaler med rutiner och hitta material osv på endast en vecka innan hälften av oss går på semester!

Vi har också fått veta att det kan bli aktuellt med satellitpatienter från andra avdelningar som kan ge konsekvensen att födande kvinnor hänvisas till andra sjukhus om det är fullt hos oss med anledning av dessa satellitpatienter. Orimligt om ni frågar mig! När ena halvan kommer tillbaka från sina semestrar går andra halvan och vi har alltså ingen som riktigt är ”van” att arbeta i lokalerna.

Tyvärr har hela denna situation medfört att flera barnmorskor redan bytt jobb, sjukskrivits eller omplacerats vilket resulterat i att förlossningen i Västervik nu hotas att behöva stänga ner pga fullständig kollaps! Jag är såå ledsen, arg och besviken på hur allt detta skötts och nu har jag fått nog! Därför lämnar även jag nu Västerviks sjukhus och hoppas på att bli bättre behandlad någon annanstans!

Malin Viklycke, barnmorska