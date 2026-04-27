Kortare debatt om prioriteringsutrymmet framöver: "Jag är orolig"

Till vår tidning sa kommunstyrelsens ordförande Eva Kindstrand Ströberg (S) i slutet av mars att hon såg framför sig att det fanns runt 40 miljoner kronor i prioriteringsutrymme till nämnderna. Något som gjort Ola Hammarbäck (KD) orolig.

De två tunga nämnderna i kommunen – barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden – har lagt prioriteringar på sammanlagt 80 miljoner kronor inför 2027.

När vår tidning ställde frågan till kommunstyrelsens ordförande om hur stort utrymme hon såg inför nästa år var svaret inget roligt för nämnderna.

– Jag kliver in med tanken att vi har ungefär runt 40 miljoner. Det är ett rejält pussel som ska läggas nu framöver, svarade Eva Kindstrand Ströberg (S).

Det här fick Ola Hammarbäck (KD) att ställa en fråga till kommunalrådet under kvällens fullmäktigesammanträde. Han lyfte fram att prioriteringsutrymmet vid ett oförändrat resultatmål på två procent är 32 miljoner kronor och att det vid 1,25 procent ger ett utrymme på 41 miljoner kronor.

– Har Socialdemokraterna för avsikt att sänka resultatmålet till 1,25 procent när kommunen står inför investeringar som gör att resultaten i stället skulle behöva öka, eller planerar Socialdemokraterna för en skattehöjning till 2027 för att öka prioriteringsutrymmet? frågade Hammarbäck.

Hammarbäck orolig

Hennes svar var att det inte fanns någon avsikt att sänka resultatmålet och att man inte planerade för någon skattehöjning.

– Inom kommunstyrelseförvaltningen har vi haft minusprioriteringar och det gör att vi närmar oss 40 miljoner kronor, säger hon.

Ola Hammarbäck (KD) hade då hunnit bli orolig.

– Här finns det ett utrymme större än vi andra känner till. Nu säger du att man hittat en tredje väg och det är att kommunstyrelsen lämnar tillbaka medel. Det är bra med två procent i resultatmål 2026 och vi behöver ha ambitionen att höja det inför 2027. Jag är orolig för budgetarbetet vi har framför oss. Jag tror att det är en oro jag delar med fler, så jag hoppas att vi har en budget som kommer hålla.

Kindstrand Ströberg (S) delade hans uppfattning.

– Det är ett pussel som ska läggas och det finns inte samma utrymme som tidigare år. Vi har en förändrad budgetprocess och har haft budget på budget tidigare, men jag delar din uppfattning. Vi tänker fortsätta att ta ansvar för Vimmerby kommun som vi gjort hittills.