Gunnebo avslutade fin vårsäsong med seger mot Storebro

Jonas Fors har gjort comeback i Storebro och betyder mycket för defensiven. Foto: Arkivbild

Gunnebo har gjort sin bästa vårsäsong på länge och firar sommar som serieledare. Idag blev det en ny seger: 4-2 (1-1) mot Storebro. – Skönt att avsluta vårsäsongen med ännu en seger och det sätter oss inför en bra position, säger tränaren Peter Lönnblom.

Gunnebo fick bekänna färg för de tre poängen. En svajig inledning gav 1-1 i paus efter en sen kvittering från Storebro. I andra ökade hemmalaget tempot och visade spets när man gick upp till 4-1. SIF reducerade i slutskedet.

– Oavsett hur det går för Hebe imorgon så leder vi serien. Det var målsättningen att ligga med i toppen, säger Lönnblom som har planen klar inför sommaren:

– Nu blir det några veckors uppehåll och sedan kör vi lite försäsong innan matchspelet drar igång. Vi behöver ha lika god uppslutning och samma kvalité på träningarna som vi haft under våren. Det är många matcher kvar och jämnt i toppen.

Persson gjorde drömmål

Lönnblom var inte särskilt nöjd med dagens prestation.

– Det var inte en av våra bättre insatser. Första halvlek har vi svårt att driva upp tempot och det är dålig kvalité i vårt passningsspel, vi lyckas ändå göra 1-0 och det känns som att vi har kontroll, men de är farliga på fasta och sätter 1-1 på ett inkast. I andra spelar vi upp oss och går fram till 4-1 och då är matchen avgjord. Vi gör tillräckligt, men är inte på den nivå vi kan.

Jesper Persson gjorde ett piggt inhopp och svarade för ett drömmål.

– Han får en passning centralt, petar fram bollen och dunkar iväg ett stenhårt skott upp i krysset. Det var årets snyggaste mål på Gunnebo IP.

Även Niklas Bengtsson, som hoppade in som målvakt, plussas. Erik Henriksson gjorde 1-0 och 2-1. Simon Holm svarade för trean.

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"Kul att vi gör mål varje match"

Robin Paulsson i Storebro tyckte att laget gjorde en skaplig insats.

– Vi mötte ett bra lag, Gunnebo är duktiga och det märks att de är samspelta och har ett sammansvetsat lag. Vi hade ganska många spelare tillgängliga inför matchen, men det går inte alltid klockrent. Vi slarvar lite på målen vi släpper, men sätter 1-1 före halvtid och då blir det lite match av det. I andra spelar vi lite mer och när de vinner boll högt är de farliga. Jag hade önskat att vi hade kommit upp lite mer, men vi hade svårt att komma förbi deras press. De försvarar med sina offensiva pjäser och låter försvaret vila. Det var ganska rättvist, men det är ändå kul att vi gör mål varje match och krigar på.

Fabian Blomqvist och Arwid Holm gjorde målen för Storebro och får också beröm tillsammans med veteranen Jonas Fors.

Tabellen finns här.