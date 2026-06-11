DEBATT: Är alla i behov av bidrag från staten?

Nu är elstödet för den el som vi förbrukade i januari - februari i år på väg att betalas ut. Det är 26 öre per Kw/h inom elområde 3. I vårt fall rör det sig om 500 kr. Det är också beslutat att drivmedelsskatten ska sänkas temporärt mellan maj-september i år, diesel med 0,40 kr/liter och bensin med 1 kr/liter. För vår del skulle det röra sig om ca 600 kr. Totalt bidrar staten i vårt fall med dryga 1000 kr.

Vilka behöver då dessa bidrag?

Ja det finns många hushåll som har haft höga uppvärmningskostnader i vinter och de kanske också pendlar lång sträcka till jobbet vilket gör att kostnaden för resor till och från jobbet har blivit dyrare. Dessa hushåll är naturligtvis i stort behov av att få ekonomisk stöttning för sina ökade kostnader, men det finns också de som inte på något sätt är i behov av ekonomisk stöttning från staten trots att de har haft ökade kostnader för uppvärmning och drivmedel.

Vårt hushåll är lyckligt lottat med mycket god ekonomi och bra inkomster och även en förmögenhet som gör att vi kvalar in bland de 5% av hushållen i Sverige med högst förmögenhet i likvida medel. Detta gör också att vi även har bra inkomster av kapital. Med våra förutsättningar känns det minst sagt skamligt att ta emot dessa pengar.

*

Frågan är ställd till Försäkringskassan som administrerar elstödet om man kan slippa att få det utbetalt, men det går inte sa den person som jag pratade med. Med bensinpriset är det som det är, man kan inte be att få lägga på 1 kr mer per liter när man tankar.

Vi ser ett ökat behov av humanitär hjälp i vår omvärld men även inom Sverige. 6 av riksdagens partier vill ha kvar 1% målet av BNP för bistånd eller på sikt nå upp till detta. 2 partier vill ta bort 1% av BNP målet och ersätta detta med en biståndsbudget i kronor och ören. Man ser också att dessa 2 partier ställer grupper mot varandra när det gäller hur stort biståndet ska vara.

Exempel: ”Vad väljer du? 22 miljarder i höjt bistånd eller mer pengar till svensk äldreomsorg? Svenska pensionärer som har jobbat hårt hela livet ska veta att vi står på deras sida. Vi prioriterar svensk äldreomsorg framför bistånd till andra länder”

Jo det är väl gott nog att även svenska pensionärer ska ha det bra på ålderns höst men vi finner det inte speciellt klädsamt av ledande politiker att ställa grupper mot varandra på detta sätt.

Annons:

*

Undersökningar visar också att svenska folkets vilja till ett ökat bistånd. Sedan 2022 har andelen personer som är för ett ökat bistånd ökat från 9% till 19%. En klar majoritet, 75 procent, tycker att det är viktigt att Sverige bidrar till utvecklingen i låg- och medelinkomstländer.

Källa: https://forumciv.org/sv/aktuellt/vad-tycker-svenska-folket-om-bistand

Vad kan då vi lyckligt lottade som nu helt plötsligt får oss en dusör med pengar som vi egentligen inte behöver? Vår starka rekommendation är att ni som lever ett gott liv utan att behöva elstöd eller sänkt bensinskatt skänker dessa pengar till en hjälporganisation så att de på så sätt kan komma till nytta för de som lider av krig, hungersnöd, klimatkatastrofer eller är ekonomisk utsatta.

PS. Noterbart är faktiskt att staten uppmuntrar oss att skänka pengar. Man får skattereduktion med 25% på de gåvor som ges till godkända gåvomottagare.

Källa: https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/skattereduktioner/skattereduktionforgavorfranprivatpersoner.4.5fc8c94513259a4ba1d800064144.html

Girighet stänger dörrar men givmildhet öppnar dem