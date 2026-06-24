Kulturarvsplatser får skyddsstatus – två platser i kommunen finns med

Näs och Djursdala kyrka är kulturegendomarna i Vimmerby kommun som kommer att få de blå skyltarna. Foto: Pressbild/Simon Palerbro.

Nu kommer det sättas upp blåvita skyltar vid ett trettiotal kulturarv i Kalmar län. Skyltarna ska markera egendomar som anses ha ett särskilt stort kulturvärde – både för länet och Sverige som helhet berättar länsantikvarie Liselotte Jumme på Länsstyrelsen. Vid ett krig eller väpnad konflikt ska alla parter respektera egendomarna och ansvara för att undvika eller minimera både direkta och indirekta skador på dem.

Haagkonventionens blåvita skyltar kommer placeras ut på 31 platser med särskilt stort kulturvärde förklarar Liselotte Jumme. Runt om i landet tar länsstyrelserna fram listor på byggnader och egendomar som man anser har kulturvärden som måste skyddas vid ett krig.

– Syftet med detta att kunna åtala förövare som skadar kulturarv i internationell domstol efter ett krig. Symbolen för detta är Haag-konventionens Blue Shield. Skyltarna är till för fredstid, i förhöjd beredskap kommer platserna märkas upp med stora flaggor och banderoller.

Fler egendomar tillkommer

De 31 kulturarven är bara början men det är en process som måste få ta sin tid. Liselotte fortsätter berätta att många instanser ska säga sitt – det är inte bara för länsstyrelsens personal att välja.

– Fler kan komma godkännas utöver de 31. Vi gör urval utifrån nationellt intresse och vad de berättar om Kalmar län. Vi anser inte att listan är helt färdig och när vi gör urvalet har vi dialog med godkännande från Försvarsmakten, fastighetsägare och Riksantikvarieämbetet. I höst har vi ett planerat möte med Kalmar läns museum för diskussion om att komplettera urvalet.

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Näs och Djursdala kyrka

I Vimmerby kommun är det två kulturegendomar som återfinns på listan. Astrid Lindgrens barndomshem Näs samt Djursdala kyrka.

Först ut att få sin skylt är Kalmar slott. På torsdag den 25 juni kommer Länsstyrelsen Kalmar län i samverkan med Kalmar slott och Statens fastighetsverk hålla en ceremoni vid monteringen. Om det blir mer uppmärksamhet när de andra platserna får sina skyltar är osäkert inte men Liselotte hoppas på några fler tillfällen.

– Det kanske blir kanske någon mer högtidlig utmärkning av annan plats framöver.