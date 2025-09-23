Hör Nick Bochen berätta om starten och derbyt mot Kalmar

Nick Bochen ser ut att bli en nyckelspelare för Vimmerby Hockey. Foto: Rickard Johnston

Nick Bochen var en av Vimmerby Hockeys bästa spelare i premiären mot Troja-Ljungby. Nu hyllar kanadensaren publiken i VBO Arena. – Det var en härlig atmosfär. Riktigt roligt att spela och bra fans, säger backen.

Nyförvärvet Nick Bochen ser ut att bli en nyckelspelare för VH den här säsongen. Med sin fart, teknik och vassa skott är kanadensaren ett vapen i såväl fem mot fem-spel som i powerplay.

Vår tidning tog ett snack med backen efter tisdagens träning.

– Det känns rätt bra. Jag är glad över starten här och det kommer bara bli bättre, säger Bochen.

"Behöver utnyttja chanserna"

Imorgon väntar Kalmar på bortais – en match som VH förlorade med 3-5 på försäsongen.

Nick Bochen tar upp tre nycklar för att ta revansch och tre poäng.

– Vi behöver skydda pucken mer, trycka ner dem i offensiv zon och utnyttja våra målchanser.

Se en videointervju med Nick Bochen nedan.