Hör Nick Bochen berätta om starten och derbyt mot Kalmar

Nick Bochen ser ut att bli en nyckelspelare för Vimmerby Hockey. Foto: Rickard Johnston
Nyförvärvet Nick Bochen ser ut att bli en nyckelspelare för VH den här säsongen. Med sin fart, teknik och vassa skott är kanadensaren ett vapen i såväl fem mot fem-spel som i powerplay.
Vår tidning tog ett snack med backen efter tisdagens träning.
– Det känns rätt bra. Jag är glad över starten här och det kommer bara bli bättre, säger Bochen.
"Behöver utnyttja chanserna"
Imorgon väntar Kalmar på bortais – en match som VH förlorade med 3-5 på försäsongen.
Nick Bochen tar upp tre nycklar för att ta revansch och tre poäng.
– Vi behöver skydda pucken mer, trycka ner dem i offensiv zon och utnyttja våra målchanser.
Se en videointervju med Nick Bochen nedan.