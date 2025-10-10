Hurtig visade vägen med ett välriktat slagskott: "Fick feeling"

Arvid Hurtig fick ett drömläge. Något överraskande valde han att gå på ett slagskott – som satt klockrent i krysset. Hans 1-0-mål visade vägen i Vimmerbys 3-0-seger. – Jag fick bara feeling och drämde till, säger han.

13 sekunder in på den andra akten fick Vimmerby Hockey ett förlösande ledningsmål. Målskyttens namn var nog rätt oväntat för de flesta.

Arvid Caderoth satte upp försvarsstarke backen Arvid Hurtig i ett drömläge. Då kom ett lika oväntat som välriktat slagskott i krysset.

– Jag tänkte egentligen inte. Jag fick feeling och bara drämde till den. Det funkade den här gången. Jag såg att jag hade en yta att gå på och det var som att pucken bara väntade på mig. Då drämde jag till och hann väl kanske tänka att målvakten nog inte var med på det, säger derbyts premiärskytt.

Hur viktigt var det målet?

– Jag har inte gjort någon poäng och vi har inte gjort jättemycket mål, så det är skönt att få det att släppa lite. Jag tycker att vi kommer ut jäkligt bra i första, så det är skönt att det ger utdelning.

Jobbig period

Trots att hans Vimmerby skapade möjlighet efter möjlighet kom aldrig något 2-0-mål i den andra perioden.

– Klart att det är frustrerande, men vi vet att det bara är att trumma på och göra rätt saker, så kommer det löna sig i slutändan.

I upptakten av den tredje perioden hade VH det väldigt jobbigt och ett 1-1-mål hängde i luften.

– Nybro kommer ut med energi där och vill sätta press på oss. Vi blir kanske lite statiska och står och väntar på dem, men det spelar ingen större roll. Vi snackar om att hålla innanför mitten och skydda vårt mål. När vi får 2-0 var det väldigt skönt. Det blir något annat att ha två mål i ryggen.

"Försöker sortera"

Hurtig var inblandad i väldigt många situationer i matchen och en hel del gruff efter avblåsningar.

– Jag tycker jag gör det stabilt. Jag försöker sortera i försvarszon och göra det enkelt för de andra.

Segern var Vimmerbys första sedan man bortabesegrade Västerås och den allra första på hemmais.

– Vi har spelat ganska bra, men inte gjort mål och inte fått med oss poängen. Det är skönt att det släpper lite.