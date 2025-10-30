Efter nya avbräcket – bara tio forwards tillgängliga för VH: "Måste lösa helgen"

Kevin Wennström utgick skadad mot Mora och nu är VH på jakt efter förstärkningar på forwardssidan. Foto: Rickard Johnston

Tre viktiga poäng mot Mora – men dyrköpt då Kevin Wennström utgick med en underkroppsskada. Nu har Vimmerby Hockey bara tio forwards tillgängliga till matchen mot AIK. – Vi måste lösa helgen, men här och nu har vi ingen lösning klar, säger sportchefen Pelle Johansson.

Colson Gengenbach bröt kontraktet.

Oscar Davidsson kallades hem till HV71.

Martin Pärna går skadad – och Kevin Wennström likaså.

Nu står VH med en tunn forwardsuppsättning inför matcherna mot AIK och Troja-Ljungby.

– Vi har för få forwards tillgängliga och behöver lösa något för helgen. Problemet är att Hockeyettans spelschema spretar och det är inte så lätt att hitta något eventuellt lån till de här matcherna. Många lag har matcher fredag, lördag eller söndag, säger Pelle Johansson.

Blir nytt lån

Kalle Carlsson, som lånades in till matchen mot Mora och stod för en imponerande insats då, har återvänt till Karlskrona för bortamatch mot Visby på lördag.

Hur stora är chanserna att ni har klart med något till matchen mot AIK?

– Det kommer vi nog säkert ha, men just nu har vi ingen lösning.

Lutar det åt ett nytt lån eller en permanent lösning?

– Det blir lån. Något annat kommer vi inte hinna få färdigt innan helgen.

"Spelat bra sista tiden"

Trots osäkerheten på forwardssidan kunde sportchefen glädjas åt tre viktiga poäng mot Mora.

– Det var väldigt skönt och hade varit jobbigt om vi hade tappat. Vi har spelat bra sista tiden men inte fått med oss några poäng så det var en viktig seger.