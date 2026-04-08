UPPGIFTER: Poängstark duo nära Vimmerby Hockey

Nu kan Dagens Vimmerby avslöja att en poängstark duo är nära Vimmerby Hockey. Det rör sig om Visby/Romas duo Andreas Thelander och Elias Lindström. Sportchefen Pelle Johansson bekräftar att det är två intressanta spelare.

Backen och västgöten Andreas Thelander, snart 25 år gammal, har en imponerande säsong i bagaget. Backen, som kom fram i Leksands organisation, har bättrat på sin poängskörd för varje säsong. Den förra säsongen blev det 19 poäng och i år blev det 35 poäng på 38 matcher i grundserien.

I det pågående slutspelet till Hockeyallsvenskan har han fortsatt leverera och står noterad för sju poäng på åtta matcher. Han har tidigare spelat för Linden, Köping och Mariestad i ettan.

26-årige centern Elias Lindström är fostrad i AIK och gjorde 45 matcher säsongen 2020/2021 i Hockeyallsvenskan. Därefter gick han till Väsby och har nu spelat för Visby/Roma i fyra raka säsonger.

Den här säsongen har han stått för 30 poäng på 35 matcher i grundserien och har två poäng på sju matcher i slutspelet.

"Intressanta gubbar"

Dagens Vimmerby kan i dag avslöja att den här poängstarka duon är väldigt nära Vimmerby Hockey. Enligt vad vår tidning erfar ska endast detaljer återstå innan de blir VH-spelare.

Vimmerbys sportchef, Pelle Johansson, säger att ingen av de två är klar för klubben, men bekräftar att det är intressanta namn.

– Det stämmer inte. Ingenting är klart någonstans, men det är grabbar som gör det bra. Absolut är det så, säger han.

Vad kan du säga om dem som spelare?

– Andreas är en spelande back, en tvåvägsback, som har en styrka i det offensiva spelet. Han är en intressant spelare och borde kunna vara redo för Hockeyallsvenskan.

Och Elias då?

– En smart center som är bra i tekningscirkeln. Det är alltid intressant. Det är två intressanta gubbar som du nämner, men inget som är klart. Det har fallt sig så att jag sett Visby två gånger och jag har varit och sett dem lajv. Både i Tranås och i Tingsryd. Jag har tittat på andra gubbar också, men jag har kikat på dem.

Vimlar av tidigare VH-spelare

I Visby/Roma vimlar det av spelare som kan berätta för de två hur det är i Vimmerby. I truppen finns Scott Hector, Hugo Ollila, Carl Sjöberg, Lucas Jidenius och Simon Lindblom som samtliga har ett förflutet här. Just nu är de på väg att skicka Peter "Piva" Johanssons Karlskrona HK på semester i den södra hockeyettanfinalen.

– De gör vad de ska höll jag på att säga. Det är ett topptippat lag som hade det tufft mot Tranås, men sedan har de varvat upp. Vi får se om de kan slå in matchbollarna de har nu.