Värvningarna som sprack: "Miss från agenterna helt enkelt"

Sportchefen Pelle Johansson säger att det var en miss från agenterna som skedde kring Visbyduon.

Vår tidning avslöjade tidigt i våras att Vimmerby värvat duon Andreas Thelander och Elias Lindström från Visby/Roma. Båda hade också skrivit på – men blir nu ändå kvar i den hockeyallsvenska nykomlingen. – Det var en miss från agenterna helt enkelt, säger sportchefen Pelle Johansson.

Enligt Visby/Roma tryckte Vimmerby på för ett snabbt från den poängstarka duon. De båda skrev också på kontrakt med Vimmerby Hockey, men efter Visby/Romas uppflyttningsfest visar det sig att det inte blir något.

Visby/Roma har hävdat att det redan fanns i deras kontrakt att de hade varsitt plusår som gällde om laget tog sig upp i den nästa högsta serien.

Kontrakten med Vimmerby har nu rivits för både Andreas Thelander och Elias Lindström.

– Det är inte mycket att säga om. Det är en miss från agenterna helt enkelt. De trodde kanske inte att plusåren var skrivna för Hockeyallsvenskan, utan bara gällde i Hockeyettan. De gällde nu med tydligen, säger Vimmerbys sportchef Pelle Johansson.

Han har redan gått vidare från denna fadäs, känner han.

– Det är två veckor sedan ungefär. Det är ett tag sedan och det har runnit lite vatten under bron sedan dess. Vi har lagt det åt sidan.

Blir man förbannad över det först?

– Det ställer till det lite förstås. Planen låg för de här två och man tänker att det ska vara på ett sätt, så det styr till det. Men det funkar så här och då får man tänka om. Där och då blev man tagen på sängen, när agenten hörde av sig om att det var strul. Nu har vi fått tänka om kring hur vi vill ha det.

"Ligger längre fram nu"

Enligt Pelle Johansson har man redan lyckats ersätta en av de två misslyckade värvningarna.

– Jobbet går bra och vi ligger långt fram, det gör vi. Det är väl tre, fyra platser kvar att fylla.

Vad känner du kring det du har byggt ihop om man jämför med för ett år sedan?

– Vi är nöjda med hur vi ligger till. Sedan återstår det att se, men vi är nöjda med truppbygget hittills. Vi ligger längre fram nu och framför allt när det gäller hur många vi har på kontrakt.

Spets man tittar efter

Framför allt är det på forwardssidan det fortfarande pågår en sondering och jakt.

Är det spets det handlar om?

– Ni i media gillar det ordet, men det är lite högre upp i kostnad. Så är det.

Man får sträcka sig lite i hyllan?

– Ja, med mina mått mätt är det att gå från knähöjd till midjemått.