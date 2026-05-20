VH söker ny målvaktstränare och förstärkning till materialteamet

Håkan Westerback blir inte kvar i rollen som målvaktstränare i Vimmerby Hockey kommande säsong. Foto: Simon Henriksson

Håkan Westerback lämnar uppdraget som målvaktstränare i Vimmerby Hockey. Sportchefen Pelle Johansson berättar att klubben söker en ny målvaktstränare och ytterligare en person till materialteamet.

Håkan Westerback har varit Vimmerby Hockeys målvaktstränare de fyra senaste säsongerna och kombinerade målvaktstränarjobbet med sitt nya jobb som ledningsbefäl på räddningstjänstens ledningscentral i Jönköping under den gångna säsongen.

Nu kan vår tidning berätta att Håkan Westerback lämnar jobbet som målvaktstränare i VH till kommande säsong.

”Det är inte så dramatiskt som det låter. Mitt schema i Jönköping är svårt att få ihop med HA (Hockeyallsvenskan) så jag sa att jag gör det som är bäst för föreningen. Jag kommer fortsätta hjälpa till där det behövs”, skriver Håkan Westerback i ett sms till vår tidning.

"Kommer vilja ha honom kring laget"

Vimmerbys sportchef Pelle Johansson berättar att Håkan Westerback inte blir kvar i rollen som målvaktstränare.

– Det har varit svårt att få ihop den kontinuitet som målvakterna behöver med tanke på hur hans schema ser ut på jobbet. Håkan är en fantastisk människa och vi kommer vilja ha honom kring laget, men just i den rollen kommer vi söka något annat, säger Pelle Johansson.

Hur går ni vidare i arbetet med att tillsätta en ny målvaktstränare?

– Det måste vi ha på plats och det kommer vi ha, men här och nu har vi inget klart med någon.

Känner du att det finns trådar att dra i?

– Ja. Det är något vi har vetat om sedan säsongen tog slut och det är något vi jobbar med.

Förstärkning till materialarteamet

Eric Karlsson fortsätter i rollen som huvudtränare och William Lindgren, bror till Elias och Oskar Lindgren, ryktas vara klar som ny assisterande tränare. Han har tidigare jobbat med Eric Karlsson i Västerås som fystränare.

Adam Koponen ansvarar i detta nu för seniorlagets fysträningar och planen är att han ska fortsätta vara fystränare kommande säsong, enligt Pelle Johansson som berättar att klubben tittar på att plocka in ytterligare en materialförvaltare.

– ”Kubiken” (Patrik Karlsson) blir kvar och Arne (Sundberg) har aviserat att han vill gå ner i tid och känner att tiden inte räcker till. Där kikar vi på en annan lösning och vi kommer göra lite förändringar. Vi är på jakt efter ytterligare en materialförvaltare och det blir i så fall aktuellt med en halvtidstjänst.

Pelle Johansson berättar att klubben kommer presentera en truppnyhet i veckan.

– Det jag kan säga är att det är ett nyförvärv.