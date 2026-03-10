Viktige backen öppnar för fortsättning i VH: "Absolut ett alternativ"

Arvid Hurtig har varit en stabil kugge i Vimmerby Hockeys defensiv och för just nu en dialog om en fortsättning i klubben. Foto: Rickard Johnston

Arvid Hurtig växte ut till en av Vimmerby Hockeys viktigaste spelare, spelade samtliga 52 omgångar och hade bäst plus/minus-statistik (3+) av lagets backar. Nu öppnar 23-åringen för en fortsättning i VH. – Det finns en dialog och Vimmerby är absolut ett alternativ, säger han.

Arvid Hurtig har fått stort förtroende under säsongen, snittat nästan 22 minuter per match och varit en av fyra toppbackar tillsammans med Nick Bochen och bröderna Elias och Oskar Lindgren. 23-åringen som värvades in från seriekonkurrenten Kalmar HC svarade för tolv poäng på 52 omgångar och än mer imponerande +3 i plus/minus.

– Jag är jättenöjd. Att komma till Vimmerby var en liten utmaning och man visste inte riktigt vad som skulle vänta. Jag är nöjd både med min utveckling och hur jag har spelat, säger backen.

Vad säger du om säsongen som helhet?

– Jag är väldigt nöjd med slutresultatet och det vet jag att alla andra i laget också är.

Intresse från annat håll

Än har Arvid Hurtig inte skrivit på något nytt kontrakt med Vimmerby Hockey men bekräftar att det finns en pågående dialog.

– Vi hade exit-möte igår (måndag) med både Pelle och Eric och diskuterar. Sedan måste man ta in alla olika aspekter som finns däremellan. Det finns intresse från annat håll också.

Men VH är inte ute ur bilden?

– Nej, Vimmerby är absolut ett alternativ.