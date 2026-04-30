VH-ikonen om nya rollen i Kalmar HC: "Andra förutsättningar"

Säsongen tog slut redan i kvartsfinal för Kalmar HC. Nu byggs laget om och VH-ikonen Christian Widéen (t. h.) har tagit klivet in i KHC:s sportgrupp. Bilden är ett montage. Foto: Bildbyrån och Simon Henriksson

Han är klubbikon med 339 spelade matcher i Vimmerby Hockey och har många år bakom sig i sportgruppen. Nu byter Christian Widéen till Kalmar HC. – Det ska bli roligt och jag hoppas kunna komma in med lite nya ögon, säger han.

När Kalmar HC omorganiserar får flera Vimmerby Hockey-profiler viktiga roller inom organisationen. Kanslisten Thea Björk blir ny administratör och privatmarknadsansvarig medan Camilla Freedeke kliver in som ungdomsansvarig.

Samtidigt byter den tidigare VH-backen Christian Widéen en plats i Vimmerby Hockeys sportgrupp mot en liknande roll i Kalmar HC.

– Det är inget dramatiskt egentligen. Jarkko (Oikarinen, ny sportchef i KHC, reds. anm.) hörde av sig och ville ha ett möte och på den vägen är det. Det känns roligt och utvecklande att ta det här steget. Det är lätt att bli hemmablind och jag hoppas kunna bidra med ny input och nya ögon, säger han.

Speciellt att möta VH

Christian Widéen kommer att vara på plats i Kalmar under matchdagar och hoppas kunna sköta mycket av planeringsjobbet hemifrån.

– Det tyngsta jobbet är nu och fram till att laget går på is med många timmar vid datorn och i telefon. Men det är ett jobb som går att göra varifrån som helst.

Kalmar HC slutade tvåa i grundserien den gångna säsongen med 100 inspelade poäng och har givetvis en helt annan målsättning och kravbild än Vimmerby Hockey.

– Det är klart att det är lite andra förutsättningar. Det känns roligt och förhoppningsvis kan klubben ta nästa steg.

Hur blir det att stå på andra sidan när Kalmar HC möter Vimmerby Hockey?

– Speciellt, såklart. Vi konkurrerar inte riktigt om samma platser, men det blir extra speciellt att möta Eric (Karlsson) när vi pratar nästan varje dag.