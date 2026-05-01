PÅHOPPAD AV FYRA INATT – TOG SIG TILL SJUKHUS

En kille i övre tonåren blev påhoppad av fyra okända personer inatt kring Bökensved i Västervik. Han fick ta sig till sjukhus för att dokumentera skadorna och undersökas.

Det var vid 01.30-tiden på valborgsnatten som polis fick larm om en misshandel på Hallströmsgatan i Västervik.

– Vi får in uppgifter om att målsägande blivit misshandlad och att gärningspersonerna lämnat platsen. Vi åker dit och det ska vara en misshandel utförd av fyra okända gärningspersoner, säger Evelina Olsson, presstalesperson vid polisen.

De fyra okända ska ha sparkat på tonåringen.

– Man har även spottat på honom och kallat honom för tråkigheter, säger Evelina Olsson.

I nuläget finns inga misstänkta i ärendet. Tonåringen tog sig till sjukhus för att få sina skador dokumenterade och bli undersökt.

– Så vi har bara kunnat hålla ett initialt förhör med honom.