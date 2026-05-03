03 maj 2026
Dubbla värvningar av KHC – hämtar från VH

Marcus Limpar Lantz spelar för Kalmar nästa säsong. Foto: Arkivbild

ISHOCKEY 03 maj 2026 20.49

Kalmar HC presenterade två nyförvärv i fredags. Det handlar om backen Hugo Jonasson från Oskarshamn och Marcus Limpar Lantz från Vimmerby.

Den senare värvningen läckte ut tidigt och blev klar redan i höstas.

– Nu väntar ett nytt kapitel i Kalmar HC, vilket känns väldigt spännande. Jag ser fram emot att komma in i laget, lära känna en ny stad, en ny coach och nya lagkamrater – och fortsätta utvecklas både på och utanför isen, säger Limpar Lantz till klubbens hemsida.  

"Kan spela fysiskt"

Klubbens nyutnämnda GM Daniel Stolt kommenterar värvningen såhär:

– Här får vi en rightfattad spelare som kan spela center såväl som forward. Han är bra på skridskorna och kan spela fysiskt. Han imponerade på oss under föregående säsong.

Hugo Jonasson är främst en defensiv fältherre.

– För ett par år sedan imponerade Hugo stort i SHL. Han är enormt bra tränad och kommer att tillföra en dimension i vår defensiv som vi letat efter. Vi ser en stor potential i Hugo och vi är säkra på att detta är en bra möjlighet för båda parter, säger Stolt. 

Båda två har skrivit på avtal för två säsonger.

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

