KLART: Ny bansträckning när kåsan återvänder till Vimmerby

Nu är det klart hur bansträckningen kommer se ut i höstens Novemberkåsa i Vimmerby. Och Fredrik Johansson hos arrangörsföreningen kan berätta om en hel del nyheter. Foto: Arkivbild

När Novemberkåsan i enduro återvänder till Vimmerby i höst, kommer tävlingen till stora delar avgöras på en helt ny bansträckning. – Vi kände att vi ville testa något nytt den här gången, säger Fredrik Johansson hos arrangerande Vimmerby MS.

För femte gången under 2000-talet arrangeras i höst världens kanske tuffaste endurotävling, Novemberkåsan, i skogarna runt Vimmerby. Uppemot 180 förare väntas anmäla sig till det näst intill omänskliga kraftprovet.

Den 8-9 november är det dags, och årets tävling bjuder på en hel del nyheter – inte minst vad gäller bansträckningen.

För att göra det enkelt så kan man säga att samtliga fyra sträckor som ska köras är dragna inom den triangel som bildas om man sammanbinder Vimmerby, Frödinge och Tuna, i de östra delarna av kommunen

Två sträckor är helt nya för kåsaförarna. De båda andra är mer kända, men dock en del förändrade. Bland annat kommer klassiska Borghults mosse köras åt motsatt håll jämfört med vad man har gjort tidigare år. Den sträckan blir också lite kortare denna gång, med målgång i Älekulla.

”Kommer bli en tuff kåsa”

”Som vanligt” kommer Vimmerby MS-duon Fredrik Johansson och Tomas Knutsson att hålla i de flesta trådarna när jätteevenemanget anordnas här.

– Det ska bli riktigt spännande med nya sträckor. Vi kände att det var läge att testa något annat och köra lite nytt den här gången, vilket även gillades av SMKCS (Svenska Motorklubben Centralstyrelsen, huvudman för Novemberkåsan). Sedan ville de som lägger sträckorna så klart ha dem så nära sina egna domäner som möjligt, så det fick bli så, säger Fredrik Johansson och skrattar.

Det börjar tufft direkt för åkarna i år. Efter en dryg mils transport från serviceområdet vid Astrid Lindgrens Värld väntar en 2,5 mil lång inledande sträcka. Därefter är det service innan ny transport till sträcka två. Även efter den är det service, innan sträckorna tre och fyra körs direkt efter varandra.

– Det kommer att bli en tuff kåsa. Dagtid kör vi fyra eller fem sträckor och under kvällen/natten blir det nio eller tio sträckor. Vi håller på att räkna på tiderna nu, men vi kan lova att förarna verkligen ska få åka i år. Men observera att de ska åka om det, inte bära om det.

”Ligger bra i fas”

Att man i år har lagt kåsan tidigare i november handlar också till viss del om att göra uppgiften än mer utmanande.

– Förmodligen är det blötare och inte lika fruset, och det kommer bli lite svårare när förarna får köra odubbat, säger Fredrik Johansson.

I slutet av den här veckan öppnar föreningen anmälningen till tävlingen, och man räknar ”som vanligt” med mellan 170-180 åkare.

– Hur många av dem som vi ska ha i mål har vi inte räknat på än, skojar Fredrik.

Hur ligger ni till med förberedelserna?

– Jag tycker att vi ligger bra i fas med det mesta. Vi jobbar hårt med att försöka få bort motorsågarna som en del människor har med sig ut i kåsaskogen. Det är ett otyg som ingen gillar – varken förare eller övrig publik. Vi vill också få ner drickandet hos publiken ute i skogen – framför allt för att minimera riskerna för olyckor.