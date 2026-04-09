Flera framgångar för lokala förare i Rally Svedala

Rallysäsongen är igång. Kjell Fransson och Ingela Karlsson från Vimmerby MS vann sin klass i Rally Svedala och även förare från Tjust MK och Silverdalens MSK tog sig högst upp på pallen i flera av klasserna. Patrik Karlsson (Silverdalens MK) och Amanda Linnemo (VMS) vann A-förare Trimmat 2WD. – En bra dag på jobbet, säger VMS-profilen Kjell Fransson.

Ludvig Johansson och Bengt Johansson från Vimmerby MS slutade tvåa i klassen A-B-förare grupp E, en ynka hundradel före trean Emil Degerman och Rasmus Bengtsson från Älmhults BK.

I C-förare grupp E var Emma och Anders Braf från Silverdalens MSK klart snabbast i sin Golf och vann med 45 sekunders marginal.

Tre generationer

Kjell Fransson och Ingela Karlsson från Vimmerby MS hade inte lika stor segermarginal i klassen A-B-C förare Appendix Kupp till 1975, men plockade hem segern med två sekunder ner till tvåan och fyra till trean.

– Motorklubben hade gjort ett bra jobb och det var väldigt trevligt. Det gick bra för många av de lokala förarna, säger Kjell Fransson.

Joakim Petersson och Rasmus Karjula från Tjust MK och Smålands Rallyhistoriker vann sin klass precis som Mats Lundholm och Cindy Brüggemann från Tjust MK. I A-förare trimmat 2WD var Patrik Karlsson, Silverdalens MK och Amanda Linnemo, Vimmerby MS, snabbast över mållinjen och Peter Jakobsson och Roger Dahlberg slutade trea i C-förare trimmat 2WD.

Kjell Fransson körde dessutom folkrace under långfredagen och spenderade påskaftonen i Norrköping och Himmelstalundssprinten där han och barnbarnet Molly Åkesson Fransson slutade tvåa i sin klass.

– Vi var ganska nöjda ändå. Det är roligt när tre generationer kan tävla ihop med varandra.

Utmanande och omväxlande SM-bana

Annars pågår förberedelserna inför rally-SM i Vimmerby och Hultsfred som avgörs den 7-8 augusti.

– Vi ska träffa vår koordinator Jonas Kruse från Bilsportförbundet imorgon och titta över sträckor och se hur vi ska göra vid start och mål. Förberedelserna flyter på och vi har haft väldigt bra samarbete med kommunerna. De tjänstemän jag har haft kontakt med i Hultsfred har varit fantastiska och verkligen hjälpt till, säger Kjell och fortsätter:

– Annars är banan färdig och jättefin, både utmanande och omväxlande. Tävlingsledningen gör ett kanonjobb och nu hoppas vi bara på att näringslivet sluter upp och att publiken kommer och tittar.