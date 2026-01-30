Rally-SM – mitt i Hultsfreds centrum: "Målgång väldigt centralt"

Kjell Fransson, som har varit engagerad i motorsporten sedan 1980-talet, har jobbat mycket med banan för deltävlingen i Rally-SM.

I augusti körs den fjärde deltävlingen av rally-SM i Vimmerby och Hultsfred. Foto: Stefan Härnström

För första gången på 40 år arrangeras en deltävling i rally-SM i Vimmerby i augusti. Tre av sträckorna körs i Hultsfred med omnejd. – En blir en stadssträcka på tre kilometer där man passerar Tors Plan och målgången är väldigt centralt, säger Kjell Fransson.

Under 2026 firar Vimmerby MS 100 år och jubilerar med att arrangera första deltävlingen i rally-SM sedan 1986. Den fjärde och näst sista av totalt fem deltävlingar under året.

– Det blir nästan på dagen som första protokollet skrevs under i VMS historia. Det var i augusti och stämmer väldigt nära med att vi blir hundra år precis då, säger Kjell Fransson om deltävlingen som avgörs den 7-8 augusti.

Banan i princip färdig

Vimmerby MS är arrangörsklubb och start och mål blir vid området kring ishallen. Tävlingen startar med en fredagsetapp på eftermiddagen för att sedan gå vidare till Hultsfred med tre sträckor.

– Den sista är en stadsträcka med målgång centralt. Det kommer vara ramp och speaker och vi hoppas att Hultsfred handel och kommunen kan göra något riktigt bra av det. Öltält, restauranger, hoppborgar – det är bara fantasin som sätter gränser. Bilsportsförbundet kommer också bistå med en simulatorvagn. Jag tror mycket på det här och ser fram emot det.

Totalt körs nio sträckor under deltävlingen. Under lördag förmiddag körs ytterligare en i Hultsfreds kommun för att sedan fortsätta norr om Vimmerby på eftermiddagen med målgång på kvällen.

– Jag har jobbat mycket med banan som i princip är färdig och haft kontakt med markägare, boende och kommunerna. Nu återstår att bemanna sträckorna med funktionärer och där är vi i behov av alla människor vi kan få.

Ytterligare festligheter under året

Att Vimmerby MS fyller 100 år kommer uppmärksammas på flera sätt under året. Det blir SM i motocross, SM i enduro och ytterligare festligheter i Gnagaredalen.

Själv har Kjell Fransson varit engagerad sedan 1980-talet och brinner fortfarande för motorsporten.

– Vi är tre generationer i familjen som har hållit på med motorsport och det är en stor del av mitt och våra liv.

Kör du fortfarande rally?

– Man blir aldrig för gammal för att leka med bilar. Båda bilarna är i ordning och jag kommer att tävla så mycket jag orkar i år.