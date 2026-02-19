Flera orienteringstävlingar kommer till vårt område

Här kommer glädjande besked för alla orienteringsintresserade personer. DM i sprint och sprintstafett för Småland avgörs i Vimmerby i maj 2026 och Tiomila-stafetten avgörs i Västervik 2027.

Västerviks OK skriver i ett pressmeddelande att stora orienteringstävlingen Tiomila avgörs i Västervik 1-2 maj 2027. I samma pressmeddelande skriver föreningen att DM i sprint och sprintstafett för Småland arrangeras i Vimmerby helgen efter årets Tiomila som går av stapeln i Tranås.

”Framöver, det vill säga även efter 10MILA 2027, kan det säkerligen bli aktuellt med ytterligare större evenemang i Vimmerbytrakten”, säger Lena Eliasson-Lööf i Västerviks OK i ett pressmeddelande.

Hon anger att det finns så bra boendemöjligheter för många gäster under både vår- och höstsäsongen för orienterare innan Astrid Lindgrens Värld öppnat samt under lågsäsongsperioder för parken.

”Det är dessutom önskvärt bland klubbarna i trakten att ytterligare stärka upp den östra sidan av Småland som mer frekvent för orientering. Stadskärnan i Vimmerby är karterad för sprint och det finns många fina kartor runtomkring Vimmerby så med den här öppningen för samverkan kring tillgängliga boenden borde vi kunna bygga vidare på att få fler arrangemang till trakten framöver”, säger Lena Eliasson-Lööf.

Det kommer vara möjligt att boka boende i ”Den lilla staden” vid Astrid Lindgrens Värld, även om parken inte är öppen, när 10mila-stafetten avgörs i Västervik.

”Totalt finns cirka 2 000 bäddar samt 199 ställplatser i anslutning till anläggningen. Det är lätt att tro att verksamheten inte är tillgänglig när parken inte är öppen, men så är inte fallet. Vi har konferens- och mötesverksamhet året runt och redan i dag sker samverkan kring stora evenemang som exempelvis Novemberkåsan”, säger Anna Lindén på Astrid Lindgrens Vimmerby i ett pressmeddelande.