Stjärnan sätter stopp för spekulationerna – blir ingen joker för Västervik

Tai Woffinden sätter nu själv stopp för alla spekulationer. Foto: Arkivbild

Det har spekulerats kring att Tai Woffinden ska bli en joker för Västervik Speedway i slutspelet. Nu tar britten själv död på alla spekulationer.

I slutet av mars var världsstjärnan Tai Woffinden med om en vådlig krasch i Polen. Han fick föras från arenan i ambulanshelikopter och bröt över 16 ben i kroppen, punkterade en lunga och tappade flera liter blod.

Woffinden försattes dessutom i konstgjord koma. Tidigt var britten tillbaka på speedwaycykeln och den senaste tiden har spekulationerna gått varma kring en eventuell medverkan i slutspelet för Woffinden med Västervik.

Nu sätter Tai Woffinden själv stopp på alla spekulationer.

Under måndagen publicerade den trefaldige världsmästaren ett inlägg på sina sociala medier.

"Jag är glad över att meddela att jag har kommit överens med Ostrow för de kommande två säsongerna. Jag kunde inte vara gladare för det. Även om jag inte kommer att tävla i år vet jag att jag kommer vara 100 procent redo för starten av detta samarbete", skriver han.

Det innebär att Woffinden inte kommer köra något den här säsongen. Hans skadeersättare, Patryk Wojdylo, kommer bli kvar i Västerviks lag.