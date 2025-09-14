SÅ STÄLLER VÄSTERVIK UPP I FÖRSTA FINALEN

Svenske stjärnan Fredrik Lindgren ska leda Västervik till andra SM-guldet i föreningens historia.
Foto: Hans Lindqvist
Det har gått 20 år sedan Västervik tog sitt hittills enda SM-guld i speedway. Nu har man verkligen chansen igen. Bara Smederna återstår att besegra och på tisdag körs den första finalen där Västervik avslutar finalen på hemmaplan.
Morgan Andersson har tagit ut sin startsjua till drabbningen och valt följande förare:
- Robert Lamberg
- Mads Hansen
- Fredrik Lindgren
- Matias Nielsen
- Jacob Thorssell
- Anton Karlsson
- Tom Brennan
Här är Smedernas lag
Jerker Eriksson leder Smederna, som tagit fyra guld sedan 2017, och han har valt följande uppställning:
- Michael Jepsen Jensen
- Gleb Chugunov
- Leon Madsen
- Kim Nilsson
- Maksym Drabik
- Leo Klasson
- Mathias Pollestad
Du kommer kunna följa matchen live med vår tidning.