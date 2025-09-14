SÅ STÄLLER VÄSTERVIK UPP I FÖRSTA FINALEN

Svenske stjärnan Fredrik Lindgren ska leda Västervik till andra SM-guldet i föreningens historia. Foto: Hans Lindqvist

På tisdag smäller det i Eskilstuna. Då inleder Västervik jakten på guldet.

Det har gått 20 år sedan Västervik tog sitt hittills enda SM-guld i speedway. Nu har man verkligen chansen igen. Bara Smederna återstår att besegra och på tisdag körs den första finalen där Västervik avslutar finalen på hemmaplan.

Morgan Andersson har tagit ut sin startsjua till drabbningen och valt följande förare:

Robert Lamberg Mads Hansen Fredrik Lindgren Matias Nielsen Jacob Thorssell Anton Karlsson Tom Brennan

Här är Smedernas lag

Jerker Eriksson leder Smederna, som tagit fyra guld sedan 2017, och han har valt följande uppställning:

Michael Jepsen Jensen Gleb Chugunov Leon Madsen Kim Nilsson Maksym Drabik Leo Klasson Mathias Pollestad

Du kommer kunna följa matchen live med vår tidning.