Fem mål som "försvann" – politikern kritisk till uppföljningen

Lars Johansson (V) var med och presenterade majoritetens fem mål- och fokusområden 2023. Han tycker inte att det blev särskilt bra.

I december 2023 presenterade den rödgröna majoriteten fem mål- och fokusområden. Ett dokument som inte funnits tidigare. Men vad hände med det? – Det blev lite diffust, konstaterar majoritetens Lars Johansson (V).

I samband med årsredovisningen för 2025 valde Ola Hammarbäck (KD) att kritisera majoriteten för flera år gamla uppsatta mål- och fokusområden.

– Utöver styrmodellen finns det i kommunens budget ett antal kommunövergripande mål. Att ha mål vid sidan om styrmodellen kan tyckas märkligt, eftersom styrmodellen i sig handlar om målstyrning. De här målen är mer av politisk karaktär och det är majoriteten som fört fram de här målen. Jag saknar redogörelse för hur det har gått. Finns det med i budgeten bör det rimligen finnas med utfall i någon form i årsredovisningen, sa Ola Hammarbäck i talarstolen.

Han tycker sig inte ha fått svar på vad som hänt med målen.

– De flesta målen handlar om förändring och saker som ska öka, men mellan vilka datum görs mätningen? Vilket värde utgår man från och vilket värde är det när målet är uppnått? Majoritetens företrädare har konsekvent vägrat att besvara frågan, men nu är det sista årsredovisningen innan valet. Det är tid för majoriteten att redovisa vad de har åstadkommit.

Hammarbäck själv valde att ta upp tre av målen.

– Det ena handlar om barn och ungas uppväxtvillkor. Kommunen ska öka andelen barn och elever som klarar grundskolan. Över tid är målet att alla ska göra det. Vad har ni gjort för att målet ska uppnås? Lars Sandberg redovisade för senaste året att det har sjunkit. Hur har det varit sett över hela mandatperioden? Ni skulle minska sjukfrånvaron med 20 procent genom att öka fokus på trygghet, ergonomi och hälsa på arbetsplatsen samtidigt som målet var att ha rätt kompetens på rätt plats för att möta framtida utmaningar. Det är samma fråga där, hur har det gått?

Det tredje målet han lyfte var att hela kommunen ska leva.

– Befolkningen i Vimmerby skulle öka och befolkningen utanför Vimmerby stad skulle öka. Vad har ni gjort och hur har det gått?

"Fjädern ramlar ur hatten"

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Lars Sandberg (C) bemötte endast Ola Hammarbäck (KD) kort i talarstolen.

– Det stämmer att måluppfyllelsen inte var tillräcklig. Att ungdomar klarar kraven till gymnasiet är en utmaning och det kompensatoriska uppdraget behöver steppa upp. Det var precis det jag pratade om.

Ola Hammarbäck gav sig inte.

– Den här ambitionen från majoriteten kom i budgeten 2024 kanske. Det skulle vara mål för mandatperioden och var majoritetens mission på något sätt. Det vore bra om vi kunde få en avstämning. När började ni mäta? När ska det vara klart? Det är ju ingen idé att sätta upp mål om man inte har för avsikt att följa upp dem. Det kan ge en fjäder i hatten när man presenterar dem, men den fjädern ramlar snabbt ur hatten om man inte redovisar hur målen har uppnåtts.

Presenterades i december 2023

Vår tidning grävde lite i vårt arkiv och hittade en artikel från december 2023. Då presenterade den rödgröna majoriteten ett nytt dokument som inte hade funnits tidigare och som man kallade för sina mål- och fokusområden.

De fem målen var baserade på de tre partiernas överenskommelse när de gick samman efter valet och gällde en ekonomi i balans, barn- och ungas uppväxtvillkor, en god arbetsmiljö för kommunens anställda, att hela kommunen ska leva och en grön omställning.

– Det är lite tydligare inriktningsmål och mer preciserat. Det är inte bara mål vi bockar av, utan det här är mer långsiktigt. Vi är medvetna om att det är tuffa mål, men vi förväntar oss löpande redovisningar tillsammans med ekonomiredovisningar kring det här. Alla kommer jobba för det här och gemensamt ta ansvar för det, även om allt inte är tillämpligt överallt, för att försöka bidra till målen, sa Lars Johansson vid tidpunkten.

Bland annat skulle antalet lokala företag öka med 15 procent och skapa 40 nya arbetstillfällen. Koldioxidutsläppen skulle minska med 50 procent och den biologiska mångfalden skulle öka. Sjukfrånvaron skulle ned med 20 procent.

Ger ris till tidigare ledningen

Ola Hammarbäck (KD) fick inga fler svar i fullmäktige och därför ringde vår tidning upp majoritetens Lars Johansson (V), som är den enda kvarvarande i den högsta politiska ledningen från december 2023.

– Ola kan ha rätt i den här kritiken. Det finns en otydlighet i målen. Ambitionerna är i enlighet med vad vi jobbat kring på flera punkter, framför allt vad gäller sjuktalen. Men formen för de här målen och det strategiska dokumentet var inte helt lyckat framtaget. Jag kan vara självkritisk där och vi har bytt stora delar av kommunledningen sedan dess och tar nya tag. Man måste ha tydliga mål och det här är något som kan fortsätta att förbättras. Jag säger inte helt emot Ola, han har en poäng i det här, säger han.

Har ni jobbat aktivt med de här fem mål- och fokusområdena?

– Jag skulle säga att vi inte har jobbat aktivt med det. Sedan kan man säga att sjuktalen, som är en av punkterna där, är något av det vi har tryckt mest på. Vi är inte helt nöjda med resultaten. Vi har jobbat med friskfaktorer och har inte riktigt fått ut det ordentligt. Det handlar om medbestämmande och delaktighet kring de här frågorna. Det kan ha sina orsaker, men vi har pratat ganska mycket om det i närtid, men då inte kopplat till exakta siffermål. Vi har en modell som vi inte riktigt har prövat ännu eftersom vi inte fått ut det i organisationen.

Blev det här mål- och fokusdokumentet för diffust?

– Det blev lite diffust till vis del. Målen var formulerade utifrån en politisk vilja, men de faktiska målen formulerades inte av politiken. Det var en kombination av tjänstepersoner som försökte tolka den politiska viljan och sedan blev de antagna. Jag är inte säker på att det var helt genomarbetat och det finns en otydlighet i det på grund av det.

"Tydligare målstyrning behövs"

Men själva ursprunget till målen kom från majoritetens överenskommelse.

– Det är grunden för det och det står vi för, men det brister när det ska översättas i konkreta och mätbara mål. Nu har vi en annan uppsättning och det var andra personer som tog fram de här målen kan man säga. Inte minst den då gällande högsta tjänstemannaledningen. Jag håller med om att en tydligare målstyrning behövs. Det som gjordes 2023 var ett försök, men det blev inte tillräckligt bra eller tydligt.

Lars Johansson vill dock inte stirra sig blind på uppsatta mål.

– Mätbara mål är absolut bra. Ska man ha mål så ska man kunna följa upp dem. Men när det gäller att styra en kommun så handlar det om att jobbet i vardagen ger resultat. Vi bär upp samma tankar som i målen och det tycker jag verkligen att vi gör. Det är inte en helt annan riktning och det viktigaste är vad man gör i vardagen. Vi har jobbat med de fokusområden vi tog utan att det är kopplat till siffersatta mål kan man säga. Det tycker jag i grova drag.